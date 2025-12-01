UAV Thổ Nhĩ Kỳ lập kỳ tích: Bayraktar Kizilelma lần đầu bắn hạ mục tiêu ngoài tầm nhìn

Bayraktar Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu bắn hạ mục tiêu ngoài tầm nhìn bằng tên lửa Gokdogan, đánh dấu bước đột phá lớn trong lĩnh vực máy bay chiến đấu không người lái và thay đổi cán cân cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar Kizilelma, do tập đoàn Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, đã được xác nhận thực hiện cú bắn hạ đầu tiên bằng tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVR) vào một mục tiêu mô phỏng hôm 30/11, sau khi bài thử nghiệm bắn đạn thật được tiến hành trên Biển Đen.

Tên lửa nội địa Gokdogan được dẫn bắn vào một mục tiêu tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực, qua đó chứng minh năng lực mang tính đột phá: tiêu diệt đối phương từ ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Dù đã có nhiều đồn đoán rằng các chương trình máy bay chiến đấu không người lái (UAV) của Trung Quốc và Mỹ từ lâu đã sở hữu khả năng tương tự, hoạt động thử nghiệm của họ diễn ra trong mức độ bí mật cao hơn rất nhiều.

Ngành công nghiệp hàng không chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự hỗ trợ lớn và chuyển giao công nghệ từ phương Tây, đặc biệt từ Mỹ. Trong vai trò một quốc gia tuyến đầu của NATO, việc tăng cường năng lực tác chiến trên không của Thổ Nhĩ Kỳ mang lại lợi ích trực tiếp cho toàn bộ khối phương Tây.

Máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: MW.

Dù những máy bay như Bayraktar Kizilelma không sở hữu hệ thống cảm biến đủ mạnh cho các trận đánh không đối không tầm xa, chúng có thể phối hợp với các nền tảng khác như chiến đấu cơ F-35 và máy bay cảnh báo sớm E-7 để nhận dữ liệu chỉ thị mục tiêu. Các UAV kiểu này được kỳ vọng đóng vai trò trợ thủ trung thành (loyal wingman) trong đội hình với máy bay có người lái.

Kế hoạch hiện đại hóa năng lực tác chiến trên không của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng nặng nề khi nước này bị loại khỏi chương trình F-35, đồng nghĩa với việc Ankara tiếp tục thiếu vắng máy bay thế hệ mới để bắt cặp với các UAV hỗ trợ như Bayraktar Kizilelma.

Việc kết hợp chiến đấu cơ tàng hình với UAV hỗ trợ được xem là điều kiện cần để đạt năng lực "thế hệ 5+" – trong khi các chiến đấu cơ thế hệ 6 mà Mỹ và Trung Quốc đang phát triển cũng được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động theo mô hình này.

Máy bay chiến đấu không người lái Boeing MQ-28 Ghost Bat. Ảnh: MW.

Đầu tháng 11, Không quân Trung Quốc đã công bố một đoạn phim kỷ niệm 76 năm thành lập lực lượng, lần đầu tiên cho thấy UAV GJ-11 “Hắc Long” bay đội hình cùng tiêm kích tàng hình J-20 và tiêm kích tác chiến điện tử J-16D. Đối thủ cạnh tranh là MQ-28 Ghost Bat, do Mỹ và Australia phát triển để phối hợp với F-35, được kỳ vọng sẽ có lần thử nghiệm bắn tên lửa không đối không AIM-120 dẫn radar chủ động đầu tiên trong tháng 12.

Trung Quốc hiện sở hữu chiến đấu cơ J-20S – mẫu tiêm kích thế hệ 5 duy nhất trên thế giới có cấu hình hai ghế – được thiết kế để tiên phong trong vai trò “trạm chỉ huy” cho UAV. Sĩ quan ngồi ghế sau đóng vai trò điều khiển UAV, biến thiết kế này trở thành nền tảng lý tưởng cho các hoạt động mang tính phối hợp cao.

Trong khi ngành công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn hạn chế về năng lực phát triển công nghệ độc lập, với quy mô R&D (nghiên cứu và phát triển) nhỏ hơn nhiều, nước này vẫn đạt được một loạt thành công nổi bật khi tận dụng sự hỗ trợ đáng kể từ các đối tác chiến lược phương Tây.

Theo MW