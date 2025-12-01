F-18E/F Super Hornet mô phỏng tấn công Venezuela từ siêu tàu sân bay lớn nhất của Mỹ

Hình ảnh do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố cho thấy siêu tàu sân bay USS Gerald Ford đang mô phỏng tấn công Venezuela bằng F-18E/F trên biển Caribe, giữa lúc Washington tăng cường sức ép quân sự và triển khai cả B-52H lẫn B-1B trong khu vực.

Những hình ảnh do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố đã xác nhận rằng không đoàn trên siêu tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ đã bắt đầu tiến hành các hoạt động bay trên biển Caribe, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay được tái triển khai tới khu vực này nhằm gia tăng sức ép quân sự lên Venezuela.

Giới chức Mỹ mô tả các hoạt động này là một phần của tư thế sẵn sàng mở rộng, với việc các tiêm kích F-18E/F trên tàu đang mô phỏng các đòn tấn công vào mục tiêu tại Venezuela.

Sự chậm trễ trong việc tích hợp tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35C với hệ thống phóng điện từ của USS Gerald Ford đã khiến siêu tàu sân bay này chỉ có thể vận hành một phi đội bao gồm các tiêm kích F-18E/F và máy bay tác chiến điện tử E/A-18G.

Tuy nhiên, việc triển khai F-35 từ các cơ sở vừa mở tại Puerto Rico đảm bảo rằng các năng lực độc nhất của dòng tiêm kích này vẫn có thể hỗ trợ chiến dịch tác chiến nếu Washington quyết định tấn công quốc gia láng giềng phía nam.

Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

USS Gerald Ford là một trong ba tàu sân bay trên thế giới được trang bị hệ thống phóng điện từ, bên cạnh hai tàu sân bay Phúc Kiến và Tứ Xuyên của Trung Quốc, cho phép nó phóng máy bay với trọng lượng lớn hơn đáng kể. F-18E/F đã trở thành xương sống của lực lượng tiêm kích Hải quân Mỹ trong gần hai thập kỷ, vốn là chiến đấu cơ thế hệ 4 nâng cấp, ban đầu chỉ được dự kiến dùng tạm thời trong giai đoạn chuyển tiếp giữa F-14 và F-18C/D thời Chiến tranh Lạnh sang thế hệ mới F-35C.

Những chậm trễ nghiêm trọng trong phát triển F-35C đã khiến dây chuyền sản xuất F-18E/F kéo dài thêm 12 năm, với hơn 700 chiếc Super Hornet và biến thể E/A-18G hiện có trong biên chế. Tuy nhiên, năng lực của phần lớn số máy bay F-18E/F trong hạm đội hiện được xem là ngày càng lạc hậu, khi chỉ một phần nhỏ được nâng cấp lên chuẩn Block 3 – với radar mảng pha điện tử hiện đại và hệ thống điện tử hàng không đạt chuẩn “thế hệ 4+”.

Máy bay F-18E của Hải quân Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay USS Gerald Ford ở vùng biển Caribe. Ảnh: MW.

Bên cạnh nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford, Quân đội Mỹ còn triển khai các oanh tạc cơ chiến lược tầm liên lục địa B-52H Stratofortress và B-1B Lancer để thực hiện các đòn tấn công mô phỏng trên biển Caribe. Các máy bay này đã nhiều lần thực hiện màn phô diễn sức mạnh trong khu vực từ giữa tháng 10, bao gồm cả những chuyến bay tắt bộ phát đáp nhằm mô phỏng đòn tấn công vào mục tiêu Venezuela.

Venezuela đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự bằng cách tổ chức các cuộc tập trận và triển khai tiêm kích Su-30MK2 thực hiện tuần tra tầm xa và phô diễn sức mạnh. Su-30MK2 là mẫu tiêm kích lớn hơn, vũ trang mạnh hơn và có tầm bay xa hơn F-18, nhưng lại thiếu các hệ thống điện tử và vũ khí tiên tiến tương đương những chiếc F-18E/F Block 3 mới nhất của Hải quân Mỹ.

Bất chấp việc đình chỉ các thương vụ quốc phòng lớn sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời năm 2013, hệ thống phòng không Venezuela vẫn được đánh giá là mạnh nhất tại Mỹ Latin, với tổ hợp tên lửa đất đối không tầm xa S-300VM giữ vai trò xương sống của một mạng lưới phòng thủ mặt đất đáng gờm.

Theo MW