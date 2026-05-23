Phó chủ tịch một công ty bất động sản bị call margin

Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố kết quả bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là người nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, mã: DIG).

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT DIG và đồng thời cũng là em gái Chủ tịch HĐQT DIG Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán “call margin” 630.000 cổ phiếu trên tổng số 715.500 cổ phiếu vào lệnh.

Giao dịch thực hiện trong phiên 22/5 vừa rồi. Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày, giá trị giao dịch bị bán giải chấp trên vào khoảng 8,5 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị công ty chứng khoán “call margin”. Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Huyền hay mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng đã đối diện với tình trạng này nhiều lần.

Nếu tính thêm đợt 22/5 vừa qua, tổng cộng đã có 6 lần tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu DIG liên quan đến gia đình Chủ tịch họ Nguyễn bị bán giải chấp, ước tính tổng khối lượng bị bán khoảng trên 18 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG đang duy trì xu hướng giảm kéo dài từ tháng 10/2025 đến nay, từ vùng 24.000 đồng/cp về 13.500 đồng/cp chốt phiên 22/5.

DIG lao dốc mạnh từ tháng 10/2025 đến nay. Nguồn: TradingView.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng, song đã thu hẹp so với con số gần 37 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 600 tỷ đồng, giảm 27%.

Sau quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 5% chỉ tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về quy mô tài sản, tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 17.700 tỷ đồng, giảm trên 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền mặt hiện đang có giá trị hơn 2.700 tỷ đồng, giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Dòng tiền này phần lớn đến từ đợt chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 12/2025, thu ròng gần 1.800 tỷ đồng với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án cũng chiếm tỷ trọng lớn với gần 6.800 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị lớn gồm khu đô thị Nam Vĩnh Yên (2.166 tỷ đồng), Chung cư A2 - Vũng Tàu Center Point (1.626 tỷ đồng), dự án Vị Thanh (1.088 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai (1.068 tỷ đồng)

Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản tạm ứng đền bù lớn tại các dự án, tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án Long Tân chiếm hơn 2.700 tỷ đồng, dự án Bắc Vũng Tàu hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là hai dự án được xác định là trọng điểm trong thời gian tới.

Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu (DIC Solar City). Ảnh: DIC Corp.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 7.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản lớn gồm người mua trả tiền trước hơn 3.000 tỷ đồng, khách hàng đặt chỗ mua bất động sản hơn 1.500 tỷ đồng và vay nợ tài chính hơn 1.400 tỷ.