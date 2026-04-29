Tin nóng công nghệ 29/4: Nhật Bản thử nghiệm truyền điện Mặt Trời từ không gian về Trái Đất

VietTimes - Thiết bị cấy ghép não siêu nhỏ mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân trầm cảm; Nhật Bản thử nghiệm truyền điện Mặt Trời từ không gian về Trái Đất... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. OpenAI bắt tay Amazon cung cấp mô hình AI trên nền tảng AWS

OpenAI bắt tay Amazon. Ảnh: Reuters

Tập đoàn OpenAI vừa chính thức cung cấp các mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất và công cụ lập trình Codex trên nền tảng đám mây AWS của Amazon.

Động thái này diễn ra ngay sau khi cha đẻ của ChatGPT nới lỏng thỏa thuận độc quyền với đối tác lâu năm Microsoft để mở rộng mạng lưới hợp tác.

Giờ đây khách hàng của Amazon có thể trực tiếp xây dựng và triển khai các đại lý ảo tiên tiến mà không cần chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ.

Để củng cố mối quan hệ này Amazon đã đầu tư 50 tỷ USD vào OpenAI trong khi công ty khởi nghiệp này cam kết chi 100 tỷ USD cho hạ tầng AWS trong tám năm tới.

Sự kết hợp này giúp OpenAI tiếp cận nguồn lực tính toán khổng lồ để cạnh tranh với đối thủ Anthropic đồng thời giúp Amazon đa dạng hóa kho ứng dụng và tối ưu hóa doanh thu từ dịch vụ đám mây.

2. Nhật Bản thử nghiệm truyền điện Mặt Trời từ không gian về Trái Đất

Nhật Bản đặt mục tiêu phóng một tấm pin mặt trời có diện tích 2,5 km² vào không gian trước năm 2050. Ảnh: Nikkei Asia.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản cùng các đối tác chuẩn bị thực hiện dự án Ohisama nhằm truyền điện mặt trời từ quỹ đạo về Trái Đất bằng sóng vi ba.

Thử nghiệm này dự kiến diễn ra ngay trong năm nay với việc phóng một vệ tinh nhỏ mang tấm pin mặt trời lên độ cao 450 km.

Hệ thống sẽ chuyển đổi điện năng thành sóng vi ba và truyền xuống các trạm thu đặt tại tỉnh Saitama.

Đây là nỗ lực quan trọng nhằm chứng minh khả năng chiết xuất điện từ không gian để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng và hỗ trợ thám hiểm mặt trăng.

Dù công suất ban đầu chỉ ở mức 720 watt nhưng Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ vận hành vệ tinh khổng lồ tạo ra một gigawatt điện tương đương một nhà máy hạt nhân.

Công nghệ này hứa hẹn mang lại hiệu suất cao gấp năm lần hệ thống mặt đất do không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

3. T-Mobile hợp tác với Starlink cung cấp internet băng thông rộng cho doanh nghiệp

T-Mobile hợp tác với Starlink. Reuters.

Nhà mạng T-Mobile vừa chính thức ra mắt dịch vụ internet SuperBroadband nhằm phục vụ các khách hàng doanh nghiệp tại những khu vực vùng sâu vùng xa.

Giải pháp mới này kết hợp mạng di động 5G tốc độ cao với hệ thống sao lưu vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX để đảm bảo kết nối không gián đoạn.

Mục tiêu của T-Mobile là hỗ trợ các công ty có nhiều chi nhánh hoặc hoạt động tại vùng nông thôn vốn chưa được các nhà cung cấp cáp truyền thống phục vụ tốt.

Hệ thống vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện hoặc mạng di động gặp trục trặc.

Đây là bước đi chiến lược giúp T-Mobile cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ viễn thông lớn tại Mỹ bằng cách cung cấp hạ tầng linh hoạt và có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Dịch vụ này hứa hẹn mở rộng khả năng kết nối đến hàng triệu địa điểm mới trên toàn quốc.

4. Snapchat ra mắt định dạng quảng cáo tích hợp đại lý ảo ngay trong cuộc trò chuyện

Snap giới thiệu quảng cáo được hỗ trợ bởi AI. Ảnh: Interesting Engineering.

Snapchat đang đẩy mạnh mảng quảng cáo dựa trên trí tuệ nhân tạo bằng việc giới thiệu định dạng AI Sponsored Snaps tích hợp trực tiếp vào mục trò chuyện.

Bước đi này phản ánh sự chuyển dịch sang giao diện hội thoại khi công ty ghi nhận hơn 950 tỷ tin nhắn chỉ trong quý đầu năm 2026.

Thay vì gây gián đoạn, các quảng cáo mới cho phép người dùng tương tác với đại lý ảo để tìm hiểu sản phẩm, đặt câu hỏi và nhận đề xuất ngay tại cửa sổ chat.

Các thương hiệu có thể triển khai đại lý riêng để dẫn dắt khách hàng từ giai đoạn khám phá đến mua hàng một cách tự nhiên.

Hiện tại đơn vị Experian đang hợp tác triển khai thử nghiệm nhằm cung cấp kiến thức tài chính thông qua các cuộc hội thoại thông minh này.

Snapchat tin rằng việc biến trò chuyện thành không gian quảng cáo giá trị nhất sẽ định hình lại cách người dùng đưa ra quyết định mua sắm trong tương lai.

5. Thiết bị cấy ghép não siêu nhỏ mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân trầm cảm

Thiết bị cấy ghép được gọi là DOT. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty Motif Neurotech vừa nhận được sự chấp thuận từ FDA để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thiết bị cấy ghép não siêu nhỏ nhằm điều trị chứng trầm cảm kháng trị.

Thiết bị mang tên DOT có kích thước chưa bằng quả việt quất và được cấy vào hộp sọ mà không xâm lấn trực tiếp vào mô não.

Hệ thống này hoạt động hoàn toàn không dây giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng pin cấy ghép và giảm thiểu rủi ro phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bằng cách kích thích điện chính xác vào các mạch thần kinh liên quan đến tâm trạng, công nghệ này hướng tới việc thay thế các phương pháp điều trị truyền thống vốn không hiệu quả với hàng triệu người Mỹ.

Thử nghiệm ban đầu sẽ được thực hiện tại các bệnh viện hàng đầu như Baylor và Massachusetts nhằm đánh giá độ an toàn và hiệu quả thực tế. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa các giải pháp kỹ thuật số vào chăm sóc sức khỏe tâm thần chính thống hiện nay.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia