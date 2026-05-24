Chuyển đổi số thị trường thịt lợn: Chỉ cần 1 thao tác để truy nguồn gốc, thông tin sản phẩm

TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong thị trường thịt lợn thông qua truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và sàn giao dịch. Các giải pháp này giúp minh bạch chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Thịt lợn có truy xuất nguồn gốc được bày bán tại siêu thị Co.opmart tại TP. HCM. Ảnh: Chánh Trung.

Truy xuất nguồn gốc bằng mã QR

Tại TP.HCM, bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống, tiêu thụ thịt lợn ngày càng mở rộng sang các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Các kênh này áp dụng truy xuất nguồn gốc và phương thức giao dịch điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Ở các hệ thống bán lẻ hiện đại, thông tin truy xuất đã được áp dụng tới từng khay thịt. Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR hoặc mã vạch trên sản phẩm để biết nguồn gốc, quá trình vận chuyển và các tiêu chuẩn kiểm định liên quan.

“Khi mua thực phẩm, điều chúng tôi quan tâm nhất là nguồn gốc và chất lượng. Việc quét mã QR giúp biết rõ sản phẩm từ đâu, kiểm dịch ra sao nên tôi yên tâm hơn”, chị Võ Thanh Phượng chia sẻ khi mua hàng tại một siêu thị Bách Hóa Xanh ở xã Bình Chánh, TP.HCM.

Theo đại diện Nguyên Hà Food, truy xuất nguồn gốc thịt lợn là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Chi cục Thú y triển khai trong khuôn khổ đề án “Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm”.

Theo quy trình, lợn tại các trại chăn nuôi được gắn vòng nhận diện để theo dõi xuyên suốt từ khi nuôi đến lúc xuất chuồng. Nếu đạt yêu cầu, lợn được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thú y điện tử.

Sau giết mổ, sản phẩm tiếp tục được kiểm dịch, đóng dấu và gắn tem truy xuất điện tử. Thịt đủ điều kiện sẽ được kiểm tra lại bằng thiết bị chuyên dụng trước khi phân phối ra thị trường. Tại khâu bán lẻ, tem mã vạch được dán trực tiếp lên từng phần thịt để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất thông tin.

Với hệ thống này, toàn bộ hành trình sản phẩm, từ chăn nuôi, giết mổ đến phân phối đều được số hóa và kết nối dữ liệu, giúp tăng khả năng kiểm soát và giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Một quầy bán thịt lợn có truy xuất nguồn gốc tại một siêu thị Co.opmart tại TP. HCM. Ảnh: Chánh Trung.

Nguồn cung ổn định, thị trường dần chuyên nghiệp hóa

Không chỉ dừng ở khâu bán lẻ, hoạt động truy xuất còn được thúc đẩy bởi các quy định pháp lý mới. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 1/1/2026, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực, yêu cầu các nhóm hàng có rủi ro cao bắt buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Người dân mua thịt lợn có truy xuất nguồn gốc tại siêu thị Co.opmart tại TP. HCM. Ảnh: Chánh Trung.

Hiện Bộ Công Thương đang hoàn thiện các thông tư hướng dẫn, trong đó xác định danh mục hàng hóa rủi ro cao và trung bình để triển khai đồng bộ quy định này.

Song song, TP.HCM đang thí điểm sàn giao dịch thịt lợn từ ngày 6/4/2026. Theo số liệu đến ngày 18/5/2026, tổng khối lượng giao dịch đạt 3.852 mảnh thịt, tăng thêm 1.037 mảnh so với thời điểm kết thúc tháng đầu vận hành thử nghiệm. Khối lượng giao dịch duy trì trên 100 mảnh/ngày, cho thấy bước đầu hình thành kênh lưu thông hiện đại giữa doanh nghiệp chăn nuôi và thương nhân. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi công nghiệp lớn và doanh nghiệp phân phối cũng đang hoàn tất thủ tục để tham gia giao dịch trong thời gian tới.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, mô hình sàn giao dịch giúp minh bạch giá cả, kiểm soát chất lượng và tăng khả năng truy xuất, đồng thời tạo thêm kênh kết nối cung - cầu hiệu quả.

Việc triển khai truy xuất nguồn gốc kết hợp với sàn giao dịch không chỉ hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát mà còn giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực quản trị, kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực và phát hiện sớm rủi ro trong chuỗi cung ứng.