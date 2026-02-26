Đỗ xe chiếm lối chặn đường mùng 2 Tết, tài xế ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh sau vụ đỗ xe chắn đường ngày Tết gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo cơ quan công an, sáng 18/2 tức mùng 2 Tết, tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, Linh đỗ ô tô màu trắng chiếm gần hết lối đi trong ngõ nhỏ. Khi anh P.A.T lái xe chở người thân đến chúc Tết và đề nghị di chuyển phương tiện, Linh không chấp hành mà còn điều thêm một ô tô khác chặn phía sau.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an phường Trần Phú có mặt, yêu cầu di dời phương tiện. Sau đó Linh và một người phụ nữ được mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai người thừa nhận hành vi thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Trước đó, video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông có lời lẽ thách thức và phát ngôn khoe khoang, gây bức xúc dư luận.