Vì sao vợ chồng chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai bị bắt?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Mai – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa – cùng 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi buôn lậu.

7 bị can gồm: Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa (chồng bà Mai); Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare, Vương Phượng Nghi, Giám đốc, Võ Hoài Sơn, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Bà Phan Thị Mai. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra, công an xác định trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Bị can Hoàng Kim Khánh - chồng của bà Mai.

Hoạt động từ năm 1998, bà Phan Thị Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh đã phát triển một cơ sở thẩm mỹ nhỏ Mailisa tại TP.HCM thành một hệ thống quy mô lớn. Hiện Mailisa sở hữu hơn 16 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang… với tổng số nhân viên lên tới hơn 2.000 người.

Hệ sinh thái Mailisa bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó danh mục dịch vụ trải dài từ phun xăm, triệt lông, chăm sóc da đến các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, độn cằm, với giá từ vài trăm nghìn đến khoảng 15 triệu đồng.

Không dừng lại ở dịch vụ, hệ sinh thái Mailisa còn mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm Doctor Magic, quảng bá mạnh qua livestream với mức giá 2-4 triệu đồng/combo; đồng thời phát triển mảng đào tạo nghề thẩm mỹ, tận dụng chính các cơ sở làm điểm thực hành. Điều này giúp hệ sinh thái tạo ra mô hình doanh thu đa tầng: người dùng dịch vụ - mua sản phẩm - tham gia đào tạo - quay lại sử dụng dịch vụ.

Một đặc điểm đáng chú ý của Mailisa là mô hình đa pháp nhân, trong đó các chi nhánh đều vận hành qua các công ty TNHH hoặc TNHH MTV, vốn điều lệ thấp nhưng lợi nhuận cao, phân tán rủi ro và tối ưu hóa thuế.

Thẩm mỹ Mailisa nổi tiếng với các dịch vụ phun xăm, chăm sóc da và thẩm mỹ công nghệ cao, còn hình ảnh bà Phan Thị Mai gắn với vai trò nữ doanh nhân thành đạt, năng hoạt động thiện nguyện, nhiều lần kêu gọi minh bạch trong công tác từ thiện.

Năm 2023, thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở đường Huỳnh Văn Bánh (TP.HCM) bị Sở Y tế xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng mảng chăm sóc da do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép và quảng cáo sai phạm.

Năm 2025, chi nhánh Mailisa tại Thuận An (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) tiếp tục bị xử phạt 50 triệu đồng, đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia làm thay đổi màu da, hoạt động vượt quá phạm vi cho phép.

Trước đó, từ năm 2022, một số đợt kiểm tra tại TP.HCM, cơ quan chức năng ghi nhận việc thẩm mỹ viện này sử dụng trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, quảng cáo dịch vụ vượt phép hoặc thực hiện thủ thuật xâm lấn khi chưa đủ điều kiện.