Bộ Công an chỉ đạo 13 tỉnh rà soát dự án Nuôi em

Cục Cảnh sát Hình sự và công an 13 tỉnh đang rà soát, kiểm tra dự án Nuôi em sau lùm xùm liên quan minh bạch tài chính.

Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết sau khi có thông tin trên báo chí, dư luận về dự án Nuôi em, Bộ Công an đã chỉ đạo công an 13 tỉnh rà soát, kiểm tra.

Trong đó, Cục C02 đã chỉ đạo, phối hợp Phòng PC02 các địa phương xác minh rất khẩn trương, quyết liệt. Cục C02 đang chứng minh có hay không có việc gian lận trong hoạt động tình nguyện này.

Học sinh Trường Tiểu học Bảo Nam 2, Nghệ An ăn bán trú từ nguồn hỗ trợ dự án Nuôi em. Ảnh: Vietnamnet.

Dự án Nuôi em là một chương trình thiện nguyện xã hội hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang...

Dự án tập trung vào mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hàng tháng, giúp trẻ em có bữa ăn bán trú.

Người sáng lập dự án Nuôi em là Hoàng Hoa Trung, một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam. Trung được biết đến từ sớm với nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, xây trường, cải thiện điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú.

Dưới sự điều hành của Hoàng Hoa Trung và cộng sự, Nuôi em phát triển nhanh, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn.

Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án Nuôi em vướng phải nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ.

Trước những tranh cãi, phía Hoàng Hoa Trung và dự án Nuôi em đã lên tiếng giải trình, công bố thêm thông tin, đồng thời khẳng định các khoản đóng góp vẫn được sử dụng đúng mục đích hỗ trợ trẻ em.