Tập đoàn Nam Cường bị thu hồi 2,5 ha “đất vàng”

TP Hải Phòng quyết định thu hồi hơn 2,5 ha đất thuộc khu B dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn do vi phạm pháp luật đất đai và chậm triển khai, đồng thời yêu cầu Tập đoàn Nam Cường Hà Nội di dời tài sản trong 45 ngày trước khi bị cưỡng chế.

Theo văn bản vừa ban hành, TP Hải Phòng quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên dựa trên đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và căn cứ khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024 (trước đây là điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013).

Chính quyền yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khẩn trương di dời tài sản khỏi khu đất trong vòng 45 ngày. Nếu doanh nghiệp không chấp hành, UBND phường Đồ Sơn sẽ cưỡng chế theo quy định.

Nam Cường Hà Nội bị thu hồi 2,5ha đất tại Hải Phòng

Dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn có lịch sử kéo dài hơn hai thập kỷ. Năm 2002, UBND TP Hải Phòng cho phép Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Nam Cường (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội) thuê khu đất vàng ven biển Đồ Sơn để đầu tư trung tâm du lịch và giải trí.

Năm 2018, thời hạn thuê đất tiếp tục được điều chỉnh và gia hạn, đồng thời dự án được xác nhận mục tiêu xây dựng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, quá trình đầu tư lại diễn ra thiếu tuân thủ. Trong khuôn viên dự án, Nam Cường đã xây dựng khách sạn không phép rồi chuyển giao lại cho Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home tiếp tục thi công.

Sau khi tiếp nhận, Công ty NC Home tiếp tục xây dựng hàng loạt hạng mục không phép với quy mô lớn như tòa khách sạn 18 tầng, khu tổ chức sự kiện với hai nhà nổi và tầng hầm, khu ký túc xá 3 tầng, bể bơi, nhà hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Ngoài vi phạm xây dựng, dự án còn bị chỉ ra chậm tiến độ nghiêm trọng. Theo kết luận cuối năm 2024 của Thanh tra Chính phủ, một phần dự án không triển khai đúng thời hạn đầu tư ghi trong giấy phép. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ hai (ngày 18/6/2022) yêu cầu hoàn thành công trình và đưa vào khai thác chậm nhất ngày 18/12/2023. Tuy nhiên đến nay, khu B vẫn mới chỉ san lấp và xây tường bao, chưa thi công các hạng mục theo quy hoạch.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, khu A thuộc dự án đã hoàn thiện khách sạn 18 tầng và một số công trình hỗ trợ; còn khu B – khu vực vừa bị thu hồi – vẫn “đắp chiếu”.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được thành lập năm 2009, vốn điều lệ nâng lên 4.500 tỷ đồng từ cuối năm 2021, do ông Lê Văn Cương (sinh năm 1963) làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này từng phát triển nhiều dự án đáng chú ý như khu đô thị Dương Nội, khu đô thị phía Tây Hải Dương, khu đô thị Quốc Oai cùng hệ thống khách sạn tại Hải Phòng, Nam Định và Đồ Sơn.

Việc thu hồi khu đất tại Đồ Sơn đánh dấu động thái mạnh tay của Hải Phòng nhằm xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm xây dựng và sử dụng đất không đúng quy định.