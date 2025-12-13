close Đăng nhập

Khởi tố bắt tạm giam vợ chồng chủ hiệu vàng lớn nhất Thanh Hóa

Thanh Hiếu
Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung (Thanh Hoá) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Kim Chung là tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh

