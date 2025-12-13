Khởi tố bắt tạm giam vợ chồng chủ hiệu vàng lớn nhất Thanh Hóa
Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung (Thanh Hoá) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Kim Chung là tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh
Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung (Thanh Hoá) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Kim Chung là tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh
Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.
Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, một văn kiện được xem là “bộ khung pháp lý toàn cầu” nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.