Đà Nẵng tháo gỡ gần 2.000 dự án, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ

Tổng sản phẩm trên địa bàn Đà Nẵng trong Quý I/2026 ước tăng hơn 8,4% so với cùng kỳ năm 2025; thu hút đầu tư trong nước đạt 58.496,74 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ;

Kinh tế Quý I/2026 ước tăng 8,45%

​Chiều 7/4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố tình hình phát triển kinh tế - xã hội định kỳ Quý I/2026. Buổi họp báo do ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chủ trì.

Báo cáo tại họp báo, đại diện Sở Tài chính cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nẵng trong Quý I/2026 ước tăng hơn 8,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng hơn 9% (xây dựng tăng hơn 15%, mức tăng cao nhất trong các ngành kinh tế); khu vực dịch vụ ước tăng 8,3%; khu vực nông - lâm - thủy sản ước tăng hơn 3,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng hơn 10,2%.

​Quy mô nền kinh tế Đà Nẵng đạt 75.594 tỷ đồng, mở rộng 8.013 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng trong Quý I/2025 theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp với tỷ trọng: dịch vụ hơn 57,5%; công nghiệp và xây dựng đạt 24,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản gần 5,5% và thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) đạt hơn 12,4%.

Du lịch khởi sắc khi tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 16,2%; khách trong nước đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 14,1%.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế Quý I/2026 ước đạt 66.150 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 38.930 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong Quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai chiều ước đạt 2.240 triệu USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 1.090 triệu USD (tăng 9,7%), nhập khẩu ước đạt 1.150 triệu USD (tăng 17,7%).

Ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp báo công bố tình hình phát triển kinh tế - xã hội định kỳ Quý I/2026.

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng được điều hành theo hướng an toàn, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế - xã hội. Trong đó, tổng dư nợ huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt tính đến hết tháng 3/2026 đạt 394.415 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ tín dụng của các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 457.228 tỷ đồng, tăng 23,6%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong Quý I/2026 ước đạt hơn 20.485 tỷ đồng; tăng 23,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thuộc khu vực Nhà nước ước đạt hơn 3.837 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ; khu vực ngoài Nhà nước đạt 13.565 tỷ đồng, tăng 35,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3.082 tỷ đồng, tăng 42,2%.

Doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 8,7%

Trong Quý I/2026, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

Đến nay, Đà Nẵng đã thực hiện tháo gỡ được 1.981/2.035 dự án, khu đất (đạt 97,3%); thực hiện Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã thu về ngân sách nhà nước 1.186 tỷ đồng/1.867 tỷ đồng, đạt 63,5%; đồng thời rà soát để thu các trường hợp tương tự là 342,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, lĩnh vực Khoa học - Đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực trọng điểm.

Đến nay, Đà Nẵng đã nhận được 85 thư quan tâm đăng ký trở thành thành viên của VIFC-DN, Cơ quan điều hành VIFC-DN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư, đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 9 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên.

Văn phòng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Đối với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ như: Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; Xây dựng thông tin hướng dẫn chi tiết các ngành nghề, lĩnh vực Nhà nước được giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với dự án đầu tư trong Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, hoàn thành trong Quý II/2026.

Trong Quý I/2026, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước với nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh. Luỹ kế tính đến ngày 20/3, Đà Nẵng đã thu hút đầu tư trong nước đạt 58.496,74 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ, trong đó cấp mới 30 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 53.908 tỷ đồng; điều chỉnh tăng, giảm vốn 6 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 4.139,37 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong Quý I/2026, Đà Nẵng cũng đã thu hút được 37,47 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nâng số dự án đầu tư trong nước (tính đến 20/3) là 2.045 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 804.775 tỷ đồng; 1.102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 10,7 tỷ USD.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.818 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt hơn 6.809 tỷ đồng; tăng hơn 58,6% về số doanh nghiệp và tăng 94,2% về số vốn so với cùng kỳ 2025.

Đặc biệt, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 8,7% so với cùng kỳ 2025 với 1.162 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 61.119 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đang hoạt động.