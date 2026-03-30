Đà Nẵng và Chemnitz (Đức) hợp tác về AI và thành phố thông minh

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ chính quyền - doanh nghiệp, đại diện TP Đà Nẵng và TP Chemnitz (Đức) đã trao đổi, thảo luận về hợp tác trong công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, AI, công nghệ xanh.

Ngày 30/3, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp gỡ chính quyền-doanh nghiệp Đà Nẵng-Chemnitz (Đức). Sự kiện có sự tham dự của ông Sven Schulze, Thị trưởng thành phố Chemnitz, bang Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) cùng đại diện Cơ quan Phát triển kinh tế thành phố Chemnitz, Viện Nghiên cứu công nghệ Fraunhofer ENAS, Đại học Kỹ thuật Chemnitz, Trung tâm Hydrogen Chemnitz, Phòng Thương mại và Công nghiệp Chemnitz, Hiệp hội Công nghiệp Sachsen và các doanh nghiệp đồng hành.

Tại buổi gặp gỡ, Thị trưởng thành phố Chemnitz bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như đồng thuận với ý kiến giữa Đà Nẵng và Chemnitz có nhiều điểm tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ cao và phát triển bền vững.

"Đây sẽ là môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, đầu tư trong thời gian tới. Cùng với đó, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Chemnitz giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên", ông Sven Schulze, Thị trưởng thành phố Chemnitz chia sẻ.

Về phía Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho rằng Đà Nẵng và Chemnitz có nhiều tiềm năng để phát triển mối quan hệ hợp tác trên nền tảng hiểu biết, tôn trọng và đồng hành cùng phát triển, nhất là khi Chemnitz là một trong những trung tâm công nghiệp – công nghệ quan trọng của bang Sachsen, với thế mạnh về sản xuất công nghiệp, công nghệ kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng.

Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh của Việt Nam và khu vực. Với những lợi thế của 2 bên, ông Hồ Quang Bửu mong muốn 2 thành phố đẩy mạnh hợp tác, đào tạo về chuyển giao các giải pháp về thành phố thông minh, IoT, Robotics, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh sang Đà Nẵng.

Ông Bửu cho biết Đà Nẵng đang được Chính phủ Việt Nam xác định là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin. Thành phố đang tập trung hoàn thiện Khu Công viên phần mềm số 2 và thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, mở ra cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư chiến lược.

Đặc biệt, Đà Nẵng được phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, nên đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện ưu đãi vượt trội để Đà Nẵng thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực mà Chemnitz đang có thế mạnh như: công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh...

“Với định hướng đó, tôi mong muốn chúng ta sẽ nâng tầm hợp tác trong thời gian tới trong đào tạo, khuyến khích doanh nghiệp Chemnitz chuyển giao các giải pháp về thành phố thông minh, IoT, Robotics, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh sang Đà Nẵng. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ Công nghệ thông tin của các tập đoàn lớn tại Chemnitz”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư của thành phố Chemnitz nói riêng và của Cộng hòa Liên bang Đức đến nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác và đầu tư lâu dài tại Đà Nẵng, thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đồng hành, tháo gỡ khó khăn và coi thành công của doanh nghiệp, tổ chức Chemnitz cũng chính là thành công của Đà Nẵng.

