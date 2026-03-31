Hạ tầng R&D bán dẫn, AI 200 tỷ đồng ở Đà Nẵng sẽ phục vụ ai?

Hạ tầng R&D bán dẫn và AI trị giá hơn 200 tỷ đồng tại Đà Nẵng không chỉ phục vụ nghiên cứu, đào tạo mà còn hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, các trường đại học và tổ chức công nghệ cao trong và ngoài nước.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại Trung tâm Dữ liệu (Data Center) thuộc Tòa nhà ICT, Khu Công viên phần mềm số 2 trong thời gian từ 2025-2028.

Đây là dự án nhóm B, do UBND TP Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện từ nguồn ngân sách TP. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Dự án đầu tư nhằm mục tiêu phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo cũng như thiết kế chip vi mạch, bán dẫn của các cơ quan, đơn vị thành phố; góp phần hỗ trợ thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vi mạch, bán dẫn cũng như trí tuệ nhân tạo tại khu Công viên phần mềm số 2; kết nối đến các trường đại học trên địa bàn thành phố để hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch cũng như trí tuệ nhân tạo của các trường đại học, viện nghiên cứu;

Hình thành một nền tảng hạ tầng thông tin hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mô phỏng thiết kế vi mạch bán dẫn, mô hình hóa dữ liệu từ đó phục vụ phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh, phục vụ các mục tiêu của Đề án phát triển vi mạch và trí tuệ nhân tạo của thành phố.

Về quy mô đầu tư, dự án bao gồm các thành phần chính: Hạ tầng phần cứng, Hạ tầng phần mềm; Hạ tầng kết nối và tích hợp. Hạ tầng được đầu tư, tính toán hiệu năng cao hiện đại, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tính toán chuyên sâu trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ do Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng quản lý, vận hành và khai thác. Đối tượng thụ hưởng gồm tổ chức, cá nhân khởi nghiệp (Startup) trong và ngoài nước có dự án tại thành phố; Các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo có lĩnh vực, chuyên ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan khác.