Đà Nẵng mở rộng dịch vụ hành chính công chủ động

Trên cơ sở thí điểm trong thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng thêm 43 nhóm dịch vụ hành chính công chủ động trong năm 2026, hướng đến nền hành chính chủ động phục vụ.

Hơn 3.400 hồ sơ điện tử được xử lý

Sau thời gian vận hành thí điểm hệ thống hành chính công chủ động của Đà Nẵng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, TP có khoảng 4.000 tài khoản người dân và doanh nghiệp được tạo lập; khoảng 3.400 hồ sơ điện tử được xử lý; 15.400 giấy phép được quản lý, đồng bộ dữ liệu.

Đặc biệt, gần 25.500 thông báo được hệ thống chủ động gửi qua các kênh Email, SMS, Zalo; 8.900 lượt tương tác được tiếp nhận và phản hồi.

Đáng chú ý, 27 dịch vụ hành chính công chủ động đã được cấu hình và đưa vào vận hành, bước đầu phát sinh hồ sơ thực tế trong nhiều lĩnh vực thiết yếu như khai sinh, khai tử, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, gia hạn phù hiệu vận tải, an toàn thực phẩm…

Trung tâm dịch vụ công xã Nam Trà My (Đà Nẵng) phục vụ người dân.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc triển khai mở rộng dịch vụ hành chính công chủ động và Hệ thống Hành chính công chủ động trên địa bàn nhằm từng bước hình thành phương thức phục vụ hành chính công chủ động – dựa trên dữ liệu – lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố; hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả, thực chất.

Bên cạnh đó, việc mở rộng dịch vụ giúp khai thác hiệu quả kho dữ liệu dùng chung của thành phố và dữ liệu chuyên ngành đã được chuẩn hóa, kết nối... Việc này giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, giảm tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm thời gian và chi phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường sự hài lòng và tạo dựng niềm tin người dân, doanh nghiệp vào công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố.

Triển khai thêm 43 dịch vụ công chủ động

Để tiếp tục phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong năm 2026, Đà Nẵng lên kế hoạch mở rộng thêm 43 dịch vụ hành chính công chủ động. Các dịch vụ tập trung vào nhóm an sinh xã hội, dịch vụ theo sự kiện vòng đời (sinh, tử, cư trú…), nhắc hạn giấy phép, chứng chỉ, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp. Đây đều là các dịch vụ có dữ liệu sẵn sàng, quy trình rõ ràng và tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý nhất là việc triển khai mô hình liên thông “3 trong 1 + 1” đối với nhóm thủ tục khai sinh – thường trú – BHYT – cấp căn cước cho trẻ em do Công an TP phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Việc triển khai hệ thống dịch vụ hành chính công chủ động được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số tại Đà Nẵng. Không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ, mô hình này còn góp phần thay đổi căn bản phương thức quản lý, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo mục tiêu đề ra, trong năm 2026, Đà Nẵng sẽ mở rộng dịch vụ hành chính công chủ động và phạm vi triển khai Hệ thống Hành chính công chủ động đến 100% cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; nâng tỷ lệ các giấy phép, chứng chỉ, thủ tục hành chính có thời hạn được hệ thống chủ động phát hiện, nhắc nhở, hỗ trợ gia hạn đạt tối thiểu 90% trong năm 2026; triển khai và vận hành hiệu quả các nhóm dịch vụ an sinh xã hội và dịch vụ Hành chính công chủ động mới dựa trên sự kiện vòng đời của người dân (sinh, cư trú, an sinh) và khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung…

Một góc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hoà Cường (TP Đà Nẵng)

Đặc biệt, trong năm 2026 sẽ hoàn thành việc làm sạch, chuẩn hóa, tích hợp và kết nối dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng – đủ – sạch – sống”, đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, có khả năng tái sử dụng và khai thác tự động; xây dựng phương án kỹ thuật, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, xác định dữ liệu đầu vào và nguồn cung cấp dữ liệu, đồng thời chủ động làm việc, báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan; đồng thời, đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 3 cho Hệ thống Hành chính công chủ động, đủ điều kiện kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo quy định.

“Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng nền hành chính chủ động – thông minh – phục vụ, trong đó cơ quan nhà nước không chỉ tiếp nhận, xử lý hồ sơ mà còn chủ động nhắc việc, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ trước khi người dân, doanh nghiệp phát sinh nhu cầu. Chính vì vậy, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ. Tăng cường truyền thông đa kênh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, ưu tiên triển khai các dịch vụ có khả năng mang lại hiệu quả cao”, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

