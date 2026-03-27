Hơn 58.000 tỷ đồng và 37,4 triệu USD đổ vào Đà Nẵng trong 3 tháng đầu năm 2026

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng thu hút hơn 58.496 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI đạt 37,4 triệu USD.

Kinh tế khởi sắc

Ngày 27/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I để nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; thảo luận, dự báo kịch bản tăng trưởng và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đồng thời cho ý kiến các nội dung quan trọng theo Quy chế làm việc.

Theo báo cáo tại Hội nghị, lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 58.496 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ; thu hút được 37,4 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tính đến hết ngày 20/3, Đà Nẵng có 2.045 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 804.775 tỷ đồng; 1.102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 10,7 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục diễn ra sôi động, với nhiều sự kiện liên tục được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong quý I/2026 ước đạt gần 4,2 triệu lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2026 ước đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2026 (ước đến ngày 23/3) đạt hơn 15.711 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ (đạt 23,6% dự toán); trong đó, thu nội địa hơn 14.386 tỷ đồng, đạt 24,3% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 1.318 tỷ đồng, đạt hơn 18% dự toán.

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến 20/3, toàn TP đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 1.301 tỷ đồng, đạt hơn 8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tiến độ một số dự án còn chậm, phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực miền núi chưa được đầu tư đồng bộ. Kinh phí triển khai thực hiện một số công trình kinh tế - xã hội quan trọng và việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn nhiều khó khăn.

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tăng trưởng "2 con số"

Trước những nhiệm vụ đặt ra cho 9 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, dự án, khơi thông nguồn lực phát triển;

Tạo bứt phá tăng trưởng từ các động lực mới và làm mới các động lực cũ, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số;

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I, diễn ra ngày 27/3.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các ngành, các cấp phải kiên quyết, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới;

Thúc đẩy, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” thực chất gắn với các động lực phát triển mới của thành phố, trong đó khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, dỡ bỏ rào cản, rút ngắn thủ tục hành chính, cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, nhất là các nhà đầu tư chiến lược của thành phố trên các lĩnh vực…

Bên cạnh đó, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các ngành các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội gắn với xây dựng đô thị đáng sống;

Tiếp tục bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới; bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định cho người dân và nhà đầu tư.