Triển lãm khoa học “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” tạo sức hút ở Đà Nẵng

Triển lãm mang đến cho công chúng những tri thức khoa học tiên tiến của nước Đức, đồng thời mở ra hành trình suy ngẫm về vị trí con người trong vũ trụ và tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Chiều 18/5, tại Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm khoa học “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” (UMI) đã chính thức khai mạc. Triển lãm do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Goethe và Hiệp hội Max Planck (Đức) tổ chức, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Triển lãm UMI muốn khẳng định rằng nghiên cứu khoa học là một phần quan trọng của văn hóa Đức. Qua triển lãm, chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu mạng lưới hợp tác quốc tế mạnh mẽ của khoa học Đức, mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ trên toàn thế giới”.

Triển lãm đưa công chúng vào hành trình khám phá những câu hỏi lớn của nhân loại: Vũ trụ hình thành như thế nào? Có sự sống ngoài Trái Đất hay không? Loài người tiến hóa ra sao từ châu Phi cách đây hàng triệu năm? Bộ não con người hoạt động như thế nào trong giấc ngủ, học hỏi, cảm xúc và ra quyết định? Chúng ta đang sống trong Kỷ Nhân sinh (Anthropocene) – kỷ địa chất do chính con người định hình? Và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đưa nhân loại đi về đâu?

Triển lãm được chia thành 5 chủ đề chính: Vũ trụ - Lịch sử loài người - Bộ não - Kỷ Nhân sinh - Trí tuệ nhân tạo. Với thiết kế hiện đại, dễ tiếp cận, triển lãm kết hợp hình ảnh, đồ họa, mô hình, hoạt hình, phim tài liệu, podcast và nhiều tương tác công nghệ cao, phù hợp cho cả công chúng phổ thông lẫn những người yêu thích khoa học chuyên sâu.

Ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới tìm hiểu về khoa học thông qua các mô hình trực quan và hoạt động tương tác. Không gian trưng bày luôn nhộn nhịp, đặc biệt tại các khu vực trải nghiệm về vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm không chỉ mang đến cho công chúng những tri thức khoa học tiên tiến của nước Đức, mà còn mở ra một hành trình suy ngẫm sâu sắc về vị trí của con người trong vũ trụ rộng lớn; về lịch sử tiến hóa của nhân loại; về bộ não con người cũng như về tương lai của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

"Cách tiếp cận gần gũi, sinh động và giàu tính tương tác thông qua hình ảnh, mô hình, phim, hoạt động trải nghiệm và công nghệ tương tác hiện đại, giúp khoa học trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là xu hướng mà các bảo tàng hiện đại trên thế giới đang hướng tới", ông Thiện chia sẻ.

Cũng theo ông Thiện, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển lãm lần này càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khuyến khích tư duy khám phá và kết nối tri thức quốc tế với cộng đồng địa phương.

Triển lãm UMI khởi nguồn từ Đức năm 2021, đã lưu diễn tại nhiều nước châu Âu và châu Á. Sau khi trưng bày tại Hà Nội, đây là điểm dừng chân thứ hai của triển lãm tại Việt Nam trước khi đến TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 18/5 tại Khu trưng bày tạm thời tầng 1, Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú. Thời gian tham quan từ 8h-17h hàng ngày (từ thứ Hai đến Chủ Nhật).