Những tuyến đường bị cấm ô tô dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Theo đó, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2026 sẽ diễn ra trong 6 đêm trình diễn: 30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6 và 11/7/2026. Trong những ngày này, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố sẽ bị hạn chế giao thông, một số tuyến bị cấm ô tô lưu thông.

Các tuyến đường cấm ô tô lưu thông:

Từ 16h đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa, TP sẽ cấm ô tô lưu thông trên các tuyến đường: Bạch Đằng (cầu Rồng đến đường 3 Tháng 2); Lê Duẩn (Nguyễn Chí Thanh đến Bạch Đằng); Trần Hưng Đạo (Vũ Văn Dũng đến Vân Đồn); Nguyễn Thế Lộc; Phạm Văn Đồng (trừ xe khách trên 30 chỗ ngồi).

Từ 17h đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa sẽ cấm ô tô lưu thông trên các tuyến đường: Bạch Đằng (Phan Đình Phùng đến Lý Thường Kiệt); An Đồn, cầu sông Hàn và hai đường gom phía Đông; Trần Hưng Đạo (Nguyễn Công Trứ đến Vân Đồn); Lê Văn Duyệt (Vân Đồn đến Hồ Hán Thương); Vân Đồn (Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Trung Trực).

Ngoài ra, Đà Nẵng còn cấm xe khách trên 30 chỗ ngồi trên đường Ngô Quyền (cầu sông Hàn đến Vương Thừa Vũ) từ 16h; cấm xe kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc trên tuyến Yết Kiêu – Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn từ 16h-24h.

Các tuyến đường cấm dừng, đỗ xe:

Từ 23/5-11/7, cấm tuyệt đối dừng đỗ dọc đường Bạch Đằng (Thành Điện Hải đến Trần Quý Cáp).

Cụ thể, trong các ngày diễn ra pháo hoa, cấm dừng đỗ từ 15h-24h trên nhiều tuyến đường chính như: các tuyến đường gom Ngô Quyền (từ cầu sông Hàn đến Vương Thừa Vũ), các đường ngang nối đường Trần Hưng Đạo với Ngô Quyền (từ cầu sông Hàn đến Vương Thừa Vũ), đường gom cầu Rồng, đường gom cầu sông Hàn, đường Trần Thánh Tông (từ Ngô Quyền đến Vân Đồn), đường Vân Đồn (từ Trần Thánh Tông đến Trần Hưng Đạo), đường Phạm Văn Đồng (trừ xe ô tô khách trên 30 chỗ ngồi); đường Nại Tú 2 (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Trung Trực), các đường ngang nối đường Trần Hưng Đạo với Ngô Quyền đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Rồng (gồm Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thông, Triệu Việt Vương, Lý Nam Đế), Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hoàng Kế Viêm);

Lịch thi đấu DIFF 2026.

Cấm dừng, đỗ xe (kể cả xe có phù hiệu ưu tiên, trừ xe phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngoại giao và đã có sự thống nhất của Công an thành phố) trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến Vân Đồn), Bạch Đằng (đoạn từ Quang Trung đến đường Thành Điện Hải), Phan Đình Phùng, Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Lợi đến Trần Phú), Quang Trung (đoạn từ Lê Lợi đến Bạch Đằng).

Bên cạnh đó, TP cấm đỗ xe (tạm thời) tại bãi đỗ xe đường 2 Tháng 9 bên hông Cổ Viện Chàm.

Người dân và du khách nên ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, taxi, Grab hoặc đi bộ để tránh ùn tắc và vi phạm giao thông. Sở Xây dựng khuyến cáo mọi người theo dõi thông báo mới nhất và chú ý các biển báo tại chỗ.