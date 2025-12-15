Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tố âm mưu kích động chiến tranh với Triều Tiên để ban bố thiết quân luật

Cựu Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk-yeol bị cáo buộc đã tìm cách kích động xung đột quân sự với Triều Tiên nhằm tạo cớ ban bố thiết quân luật cách đây một năm, nhưng kế hoạch này đã sụp đổ do Bình Nhưỡng không phản ứng, theo công bố của công tố viên đặc biệt.

“Họ đã cố tạo ra cái cớ để ban bố thiết quân luật bằng cách tiến hành những hoạt động quân sự bất thường nhằm khiêu khích Triều Tiên đáp trả bằng vũ lực, nhưng nỗ lực đó thất bại vì Triều Tiên không phản ứng quân sự”, Công tố viên đặc biệt Cho Euk-suk nói với báo giới vào sáng 15/12, khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài 6 tháng về nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành.

Nhóm điều tra tin rằng ông Yoon và các quan chức dưới quyền đã cho triển khai máy bay không người lái bay vào lãnh thổ Triều Tiên hồi tháng 10/2024, nhằm kích hoạt phản ứng quân sự từ phía Bình Nhưỡng.

Quân đội Triều Tiên sau đó đã đặt các đơn vị biên giới trong tình trạng báo động cao khi có thông tin về các thiết bị bay không người lái xuất hiện trên bầu trời thủ đô của nước này, dù vào thời điểm đó, Hàn Quốc phủ nhận việc cho máy bay không người lái vượt qua đường biên giới được canh phòng nghiêm ngặt.

Công tố viên đặc biệt cho biết ông Yoon, người sau đó bị luận tội vì nỗ lực ban bố thiết quân luật, đã tìm cách độc chiếm quyền lực bằng việc huy động quân đội để thâu tóm quyền lập pháp và tư pháp.

Hiện ông Yoon đang bị giam giữ và phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội danh nổi loạn. Ông phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm và biện minh rằng động thái của mình là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm đối phó với những gì ông gọi là các thế lực “thân Triều Tiên” đang tìm cách làm tê liệt chính quyền của ông.

Sự sụp đổ chính trị của ông Yoon đã mở đường cho ông Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống vào tháng 6 vừa qua. Chính quyền của ông Lee đang theo đuổi chính sách cải thiện quan hệ với Triều Tiên, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm.

Theo công tố viên đặc biệt, tổng cộng 24 người, bao gồm cựu Tổng thống, các nghị sĩ đương nhiệm và cựu thành viên nội các, đã bị truy tố vì bị cáo buộc liên quan đến canh bạc chính trị của cựu lãnh đạo Hàn Quốc.

Theo Bloomberg