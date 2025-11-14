"Nhử Triều Tiên tấn công" để áp thiết quân luật: Lộ kế hoạch nguy hiểm của cựu Tổng thống Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc sử dụng drone thâm nhập vào Bình Nhưỡng nhằm khiêu khích Triều Tiên, từ đó có cớ để áp đặt thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến tòa án để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ ông theo yêu cầu của các công tố viên đặc biệt tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/7. Ảnh: Reuters.

Các công tố viên Hàn Quốc cáo buộc rằng những chuyến bay drone bí mật từ Hàn Quốc vào trung tâm Bình Nhưỡng, Triều Tiên là một phần của mưu đồ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm khiêu khích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bối cảnh họ công bố các chi tiết mới về âm mưu đã dẫn đến một nỗ lực ban hành thiết quân luật nhưng thất bại.

Các bản ghi nhớ tìm thấy trên điện thoại của một quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc đã hé lộ kế hoạch của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và hai quan chức quốc phòng cấp cao khác nhằm khiêu khích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, từ đó biện minh cho một lệnh kiểm soát quân sự gây sốc được ban hành vào giữa đêm tháng 1/2024.

Các công tố viên trong hôm đầu tuần này đã công bố một số bằng chứng, dường như xác nhận các tuyên bố của Triều Tiên rằng Hàn Quốc đã gửi drone bí mật thâm nhập nước này để thả truyền đơn chống chế độ vào tháng 10 năm ngoái. Các chuyến bay này đã khiến em gái của ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đưa ra một tuyên bố hiếm hoi và gay gắt.

Triều Tiên đã tuyên bố cắt toàn bộ kết nối đường bộ và đường sắt với miền Nam, phá hủy hai con đường trên lãnh thổ của mình nhưng không tiến hành hành động quân sự. Vài tuần sau, ông Yoon ban hành thiết quân luật, viện dẫn nhu cầu bảo vệ Hàn Quốc trước các lực lượng Triều Tiên.

Tuy nhiên, sắc lệnh bị bãi bỏ chỉ sau vài giờ khi các nghị sĩ Hàn Quốc vượt qua binh lính để bỏ phiếu bác bỏ, mở đầu cho một quá trình pháp lý chống lại ông Yoon, hiện vẫn đang diễn ra tại tòa.

Bản cáo trạng mới hôm đầu tuần này càng làm gia tăng các rắc rối pháp lý của ông Yoon, bao gồm một phiên tòa đang diễn ra về cáo buộc nổi loạn, và cung cấp thêm các mảnh ghép cho một bức tranh chính trị vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

Ông Yoon phủ nhận ông ra lệnh cho drone bay tới Bình Nhưỡng để khiêu khích Triều Tiên, và phủ nhận âm mưu tiến hành nổi loạn thông qua thiết quân luật.

Luật sư Yoo Jeong-hwa, một trong những luật sư của ông Yoon, gọi bản cáo trạng là “một cuộc truy tố một chiều” và “thậm chí không tuân thủ những nguyên tắc logic cơ bản, ngoài ra còn phi lý”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên và công tố viên của hội đồng độc lập, Park Ji-young, cho biết các công tố viên cảm thấy “kinh hoàng” trước những gì họ phát hiện ra – và hôm thứ Hai, họ công bố các bản ghi nhớ mà họ cho rằng đã chứng minh cho cho những cáo buộc đó.

Drone lượn trên nhà ông Kim Jong-un

Kế hoạch của ông Yoon được cho là điều máy bay đến một số địa điểm, trong đó có nhà riêng của ông Kim Jong-un. Ảnh: AFP.

Các cáo buộc này bắt nguồn từ tháng 10 năm ngoái, khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin các drone Hàn Quốc đã xâm phạm không phận Bình Nhưỡng nhiều lần, thả truyền đơn chống chế độ.

KCNA công bố ảnh một chiếc drone mắc trên cây, được các nhà phân tích nhận định giống máy bay không người lái quân sự Hàn Quốc. KCNA cũng cho thấy hình ảnh một drone bay thấp trên bầu trời gần nhà riêng của lãnh đạo tối cao Triều Tiên.

Ông Kim Byung-joo, tướng bốn sao quân đội Hàn Quốc đã nghỉ hưu và hiện là nghị sĩ đảng Dân chủ cầm quyền, đối lập với đảng cũ của ông Yoon, hồi tháng 7 nói rằng ông nhận được chi tiết về các chuyến bay drone trực tiếp từ những người tố giác trong Bộ Chỉ huy Chiến dịch Drone Hàn Quốc.

Theo ông Kim, các chuyến bay diễn ra ít nhất ba lần, vào các ngày 3/10, 8-9/10 và 13/11 năm ngoái.

“Người ta tin rằng bằng cách gửi drone vào trung tâm Triều Tiên và thả truyền đơn chỉ trích ông Kim Jong-un, mục tiêu là khiêu khích phản ứng quân sự từ phía Bắc”, ông Kim nói.

Bà Kim Yo-jong đưa ra tuyên bố ngày 12/10, lên án các xâm nhập không phận và cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng”.

Ban đầu, ông Kim Yong-hyun, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thời điểm đó, phủ nhận việc gửi drone, nhưng sau đó đổi giọng, nói rằng ông “không thể xác nhận” tuyên bố của Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh được cho là máy bay không người lái của Hàn Quốc bị rơi ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

Sau nỗ lực thất bại của ông Yoon trong việc áp dụng thiết quân luật, các nghị sĩ đảng Dân chủ cầm quyền yêu cầu điều tra cáo buộc cựu Tổng thống âm mưu gây khủng hoảng an ninh quốc gia.

Các bản ghi nhớ tìm thấy trên điện thoại của cựu Chỉ huy Phản gián Quốc phòng Yeo In-hyung có nhắc đến việc tạo ra một “tình huống bất ổn”, theo các công tố viên.

Một bản ghi nhớ ngày 18/10/2023 ghi: “Phải tìm và khai thác cơ hội một lần trong đời có thể tạo hiệu ứng ngắn hạn. Để làm được điều đó, chúng ta phải tạo tình huống bất ổn hoặc nắm bắt cơ hội đã được tạo ra”.

Một bản khác ghi: “Nhắm vào nơi họ khiến họ mất mặt đến mức cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phản ứng”. Các địa điểm bao gồm thủ đô, hai cơ sở hạt nhân, nhà nghỉ dưỡng của ông Kim Jong-un, cũng như Samjiyon và Wonsan.

Samjiyon được coi là địa điểm linh thiêng của Triều Tiên vì là nơi sinh của cố Chủ tịch Kim Jong Il, cha của ông Kim Jong-un. Khu du lịch Wonsan-Kalma là dự án phát triển chủ chốt của ông Kim Jong-un.

Các bản ghi nhớ khác nhắc đến “tình trạng tối thiểu – khủng hoảng an ninh quốc gia” và “tình trạng tối đa – Đại hồng thủy Noah”, gợi liên tưởng tới Kinh Thánh về cơn đại hồng thủy mà chỉ những người trên tàu mới sống sót.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc thả truyền đơn chống chế độ vào nước này bằng máy bay không người lái vào đầu tháng 10/2024. Ảnh: KCNA.

Một ghi chú ngày 5/11 nhấn mạnh: “Hành động của kẻ thù phải diễn ra trước. Phải có tình trạng chiến tranh hoặc tình huống không thể kiểm soát bởi cảnh sát. Tạo điều kiện cho kẻ thù… chúng ta phải chờ cơ hội quyết định”.

Các công tố viên nói rằng chi tiết khác không thể tiết lộ do luật về bí mật quân sự. Tuy nhiên, bằng chứng từ sổ tay của cựu Chỉ huy Tình báo Quốc phòng Noh Sang-won cho thấy các cuộc thảo luận và chuẩn bị cho thiết quân luật bắt đầu muộn nhất từ tháng 10/2023, sau một cuộc tái cơ cấu lớn các tướng lĩnh Hàn Quốc.

“Hành vi bị cáo buộc của Tổng thống, người nắm quyền chỉ huy tối cao an ninh quốc gia, và bộ trưởng quốc phòng, nhằm lợi dụng căng thẳng quân sự liên Triều để tạo điều kiện ban hành thiết quân luật là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, công tố viên Park nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong buổi phát sóng tin tức tại Goyang, phía tây bắc Seoul vào ngày 3/12/2024, sau khi ông ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp. Ảnh: AFP.

Ông Kim Byung-joo bày tỏ ngạc nhiên khi nhà lãnh đạo Triều Tiên không phản ứng quân sự sau khi drone Hàn Quốc bị phát hiện trên thủ đô: “Nhìn lại, đó là vận may cho Hàn Quốc. Nếu Triều Tiên đáp trả bằng hành động quân sự, có thể đã dẫn đến xung đột cục bộ”.

Việc Triều Tiên triển khai hơn 10.000 quân tới Nga tham chiến ở Ukraine có thể đã ngăn ông Kim hành động tiếp, theo vị chuyên gia.

Các chuyên gia phân tích cho rằng các chuyến bay drone vào Triều Tiên có thể bị coi là hành động chiến tranh, có nguy cơ kích hoạt xung đột quân sự. Quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên vẫn mong manh kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Binh lính cố gắng tiến vào tòa nhà Quốc hội ở Seoul vào ngày 4/12/2024, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật. Ảnh: AFP.

Giáo sư Leif-Eric Easley, Đại học Ewha, Seoul, nhận định nếu ông Yoon ra lệnh các chuyến bay drone, “sẽ là một tương tác nguy hiểm giữa chính trị trong nước và chính sách an ninh”.

Victor Cha, Chủ tịch Chương trình Hàn Quốc tại CSIS, cho biết vụ việc có hậu quả quốc tế lớn, đặc biệt đối với Mỹ – đồng minh của Hàn Quốc với hàng chục nghìn binh sĩ đang đồn trú trên bán đảo.

Theo ông, các chuyến bay drone vào Triều Tiên vi phạm thỏa thuận đình chiến, và ở một nền dân chủ như Hàn Quốc, người ra lệnh có thể phải chịu trách nhiệm chính trị.

Theo CNN