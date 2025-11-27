Bí mật trong "nhà an toàn": Vai trò của bà Kim Keon-hee trong kế hoạch thiết quân luật là gì?

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đối mặt cáo buộc tham nhũng, lạm dụng ảnh hưởng, can thiệp nhân sự, thao túng điều tra và dính líu đến kế hoạch thiết quân luật của ông Yoon Suk-yeol.

Một loạt cáo buộc tham nhũng và lạm dụng tầm ảnh hưởng ngày càng tăng đối với bà Kim Keon-hee, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, đang làm dấy lên những lời cáo buộc rằng một nhân vật không được bầu chọn đã thao túng các hoạt động của nhà nước một cách trái phép.

Các nhà điều tra và giới phân tích hiện đang đặt câu hỏi liệu bà Kim có lợi dụng vị thế sát cạnh Tổng thống để can thiệp vào các quyết định nhân sự và các cuộc điều tra hình sự – bao gồm cả cuộc điều tra liên quan đến bản thân bà – và thậm chí có thể đã tác động đến kế hoạch thiết quân luật đầy rủi ro của ông Yoon Suk-yeol hay không.

Những tiết lộ gần đây phác họa một trung tâm quyền lực trong bóng tối, bóp méo chuỗi chỉ huy chính thức và làm mờ ranh giới giữa lợi ích cá nhân và chức vụ công.

Các công tố viên đã phát hiện bằng chứng cho thấy bà Kim vào năm ngoái từng can thiệp để ngăn chặn cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc tham nhũng nhằm vào bà, và vào năm 2023 đã nhận một chiếc túi xách hàng hiệu Pháp trị giá 2,6 triệu won (1.800 USD) từ vợ lãnh đạo đảng Sức mạnh Nhân dân – làm dấy lên cáo buộc đổi chác trắng trợn.

“Trong thời gian dài, người ta đã nghi ngờ rằng bà Kim hành xử như thể mình ở trên đỉnh quyền lực”, ông Ha Sang-bok, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Mokpo, nói với tạp chí This Week in Asia.

Ông cho biết cựu Đệ nhất phu nhân đã “làm suy yếu nghiêm trọng” chuỗi chỉ huy chính thức trong nhiệm kỳ của ông Yoon, và “đã tạo ra một tiền lệ sai lệch đối với vai trò của một Đệ nhất phu nhân”.

Một trong những bằng chứng gây bất lợi nhất là tin nhắn bà Kim gửi vào tháng 5 năm ngoái cho ông Park Sung-jae, khi đó là Bộ trưởng Tư pháp, hỏi về tiến độ điều tra liên quan đến nghi vấn tham nhũng và thao túng chứng khoán của bà.

Bà Kim Keon-hee (giữa) tham dự phiên tòa xét xử đầu tiên về cáo buộc tham nhũng tại Tòa án Trung tâm Quận Seoul vào ngày 24/9. Ảnh: AFP.

Tin nhắn được gửi chỉ một ngày sau khi Bộ Tư pháp bất ngờ thay toàn bộ nhóm điều tra vụ án của bà – một sự điều chuyển bất thường được cho là nhằm vô hiệu hóa cuộc điều tra và giúp bà Kim khỏi sự giám sát.

Nhóm pháp lý của bà Kim khẳng định việc thay đổi nhân sự là “bình thường và đúng quy trình”. Tuy nhiên, phe đối lập không tin điều đó.

Bà Seo Young-kyo, nghị sĩ cấp cao của đảng Dân Chủ cầm quyền dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung, cho biết bằng chứng mới đã xác nhận các nghi ngờ lâu nay.

“Đúng như chúng ta đã nghi ngờ, Kim Keon-hee chỉ đạo tất cả”, bà nói trong một video trên mạng xã hội, yêu cầu truy cứu trách nhiệm đầy đủ.

Sau cuộc thay đổi nhân sự, công tố viên lặng lẽ khép lại hồ sơ của bà Kim sau một cuộc thẩm vấn kín tại một “nhà an toàn”. Các quan chức tham gia bị yêu cầu giao nộp điện thoại trước khi bước vào – một động thái gây phẫn nộ khi bị tiết lộ và làm dấy lên nghi ngờ che đậy.

Các công tố viên đặc biệt cũng đang điều tra xem liệu cựu Bộ trưởng Tư pháp có cung cấp cho bà Kim thông tin mật về một cuộc điều tra khác – liên quan đến nghi vấn bà thao túng việc lựa chọn ứng viên của đảng Sức mạnh Nhân dân trong cuộc bầu cử phụ năm 2022 – hay không. Đây là dấu hiệu của một mạng lưới quyền lực cá nhân phi chính thức hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý.

Hôm thứ Ba vừa qua, Phó Công tố viên đặc biệt Park Ji-young xác nhận các điều tra viên đang xem xét liệu bê bối xoay quanh bà Kim có góp phần khiến ông Yoon quyết định tuyên bố thiết quân luật – có thể nhằm bảo vệ bà khỏi nguy cơ pháp lý – hay không?

Ông Yoon hiện bị buộc tội chủ mưu “nổi loạn” với cáo buộc âm mưu đảo chính, trong khi nhiều phụ tá thân cận của ông – gồm cả Bộ trưởng Tư pháp và các chỉ huy quân đội – cũng đang đối mặt khả năng truy tố.

Trong phiên điều trần luận tội ông Yoon hồi tháng 2, cựu Cảnh sát trưởng Seoul Kim Bong-sik khai rằng tổng thống đã viện dẫn “vấn đề gia đình” khi giải thích kế hoạch thiết quân luật của mình.

Ông nhớ lại việc bị triệu tập đến một “nhà an toàn” ba giờ trước khi sắc lệnh được ban hành, nơi ông Yoon công kích “những kẻ cánh tả thân Triều Tiên” và Quốc hội do phe đối lập kiểm soát – đồng thời ám chỉ đến một “vấn đề gia đình” không nêu rõ.

Hiện cả ông Yoon và bà Kim Keon-hee đều bị giam giữ, đối mặt hàng loạt cáo buộc: ông Yoon vì lạm quyền và âm mưu đảo chính; bà Kim vì nhiều tội danh tham nhũng và lạm dụng tầm ảnh hưởng.

Hôm thứ Tư, các công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù cho cựu Thủ tướng Han Duck-soo vì vai trò của ông trong việc hỗ trợ áp đặt thiết quân luật – mức đề nghị đầu tiên trong số hàng chục bị cáo của vụ việc.

Cáo buộc say xỉn trong lúc làm việc

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thưởng thức ly rượu vang trong bữa tiệc tối cấp nhà nước tại Nhà Trắng năm 2023. Ảnh: Yonhap.

Tổng cộng 15 người đã bị bắt và truy tố trong các vụ bê bối tham nhũng và thao túng chứng khoán liên quan đến bà Kim. Phán quyết về cáo buộc thao túng cổ phiếu, hối lộ và can thiệp bầu cử có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 1 năm sau, trong khi phán quyết dành cho ông Yoon có thể đến vào tháng sau đó.

Ông Yoon đã bị luận tội và phế truất vì âm mưu thiết quân luật, mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống sớm vào tháng 6, đưa ông Lee Jae-myung lên nắm quyền. Các phiên tòa đang diễn ra sẽ quyết định liệu sự thay đổi chính trị có đi kèm một phán quyết pháp lý tương xứng hay không.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Dân Chủ Yoon Kun-young cáo buộc cựu Tổng thống đã tắc trách khi say xỉn trong một cuộc họp tình báo vào tháng 2/2023 đến mức phải được nhân viên an ninh đưa ra ngoài.

Nghị sĩ này cũng nhắc lại cáo buộc ông Yoon sử dụng các đoàn xe nghi binh để tạo cảm giác đúng giờ, trong khi thực tế âm thầm đến muộn qua đường hầm và sử dụng phòng xông hơi để hồi phục sau những cơn say.

Nhóm pháp lý của ông Yoon chưa phản hồi các cáo buộc này.

Theo SCMP