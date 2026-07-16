Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin án treo, giảm nghĩa vụ bồi thường

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của toàn bộ 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho hưởng án treo và giảm mức bồi thường theo bản án sơ thẩm.

Ngày 16/7, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách Nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bồi thường 108 tỷ đồng trong sai phạm tại 2 dự án bệnh viện bỏ hoang.

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Trần Văn Sinh, cựu trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý Dự án Y tế trọng điểm, đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm mức nộp tiền.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Y tế trọng điểm, kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản.

Nhóm 3 bị cáo Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.H.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm tiền nộp phạt ngân sách.

Bị cáo Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền nộp ngân sách Nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới

Trước đó, ngày 27/5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 10 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thực hiện các dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Theo bản án, sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Hành vi vi phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, xây dựng hồ sơ thầu, đấu thầu, chỉ định thầu, thi công, xây dựng.

Các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bị cáo Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với bị cáo Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì bị cáo xin ý kiến cựu Bộ trưởng Y tế.

Khi bị cáo Tiến đồng ý, bị cáo Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Bị cáo Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, bị cáo Thắng nhận "bôi trơn" tổng gần 88 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm, ông Tuấn tiếp tục nhận tiền như lệ cũ, tổng hơn 12 tỷ đồng. Số tiền được bị cáo chia chắc sử dụng cho nhiều mục đích, nhiều người.

Tại tòa, bị cáo Tiến nhận trách nhiệm Bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép. Bà khai chỉ nhận 7,5 tỷ đồng từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ đồng như họ khai. Bà cơ bản thừa nhận các cáo buộc, song còn trăn trở về cách tính thiệt hại.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giữ vai trò cao thứ tư trong vụ án, không trực tiếp gây hậu quả nhưng đã có sai sót khi phê duyệt các phương án liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế. Đây được xác định là cơ sở, tiền đề dẫn đến các sai phạm ở những giai đoạn sau của dự án.