Thủ tướng: Xử lý vụ gian lận thi ở Tuyên Quang không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan vụ gian lận thi cử trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm.

Chiều 15/7, tại cuộc họp với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập đến vụ gian lận thi cử tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ gian lận thi ở Tuyên Quang không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ảnh: VGP.

Thủ tướng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.

Thủ tướng nêu rõ, để có đủ cơ sở xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh phải đảm bảo các nguyên tắc sau.

Thứ nhất, phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, phải xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân hóa rõ vai trò trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân.

Thứ ba, phương án xử lý đề xuất theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi, quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín kỳ thi.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vi phạm, đối tượng liên quan trong vụ việc; đề xuất xử lý nghiêm minh, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp và quyết định phương án xử lý với kết quả thi tốt nghiệp của thí sinh ở trường chuyên Tuyên Quang. Ngoài ra, Bộ cần rà soát tổng thể kỳ thi trên cả nước; rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn ở tất cả khâu, bảo đảm không tái diễn vi phạm.

Về phía tỉnh Tuyên Quang, ngoài tham gia xử lý sự việc, cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho xã hội; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác về vụ vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, đến ngày 15/7, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm của 26 người trong vụ án. Tỉnh xác định sẽ xử lý vụ việc nghiêm minh, triệt để, bảo đảm tính răn đe, cảnh tỉnh không chỉ đối với địa phương mà còn trên phạm vi cả nước.