Ông Đinh Văn Nơi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc

Từng tạo dấu ấn với nhiều chuyên án lớn khi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Trung tướng Đinh Văn Nơi trở lại địa phương trên cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc.

Chiều 14/7, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Văn Nơi khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những kết quả đạt được, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao hoa chúc mừng Trung tướng Đinh Văn Nơi. Ảnh: Báo An Giang.

Trung tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê TP Cần Thơ. Ông là tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, ông Đinh Văn Nơi giữ chức phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Trên cương vị giám đốc Công an tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2022, ông ghi dấu ấn với nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, hàng giả, ma túy, cờ bạc và tội phạm có tổ chức. Ông cũng là giám đốc công an cấp tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để trực tiếp tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm từ người dân.

Ngày 21/1/2021, Thường trực Ban Bí thư có quyết định chỉ định ông Đinh Văn Nơi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2024, ông Đinh Văn Nơi giữ chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 8/2024 đến nay, ông Đinh Văn Nơi được điều động về Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ A03 và tham gia Đảng ủy Công an Trung ương.