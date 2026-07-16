THACO AGRI báo lãi tăng gấp 6 lần, nợ phải trả vượt 68.000 tỷ đồng

Năm 2025, THACO AGRI ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gấp hơn 6 lần lên gần 65 tỷ đồng, đồng thời vốn chủ sở hữu vượt 17.000 tỷ đồng. Dù vậy, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng lên hơn 68.000 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) cho thấy, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu đạt 17.000 tỷ đồng, tăng gần 2.890 tỷ đồng, tương đương khoảng 20,4% so với cuối năm 2024.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 17.200 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ lũy kế được thu hẹp từ 1.315 tỷ đồng xuống còn 1.250 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt gần 55 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 670 triệu đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 65 tỷ đồng, gấp khoảng 6,3 lần so với mức 10 tỷ đồng ghi nhận năm 2024.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tăng mạnh từ 53.126 tỷ đồng lên 68.026 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 14.900 tỷ đồng, tương đương 28%.

Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng tăng từ 9.775 tỷ đồng lên 14.292 tỷ đồng, tăng hơn 4.517 tỷ đồng (khoảng 46%).

Trong khi đó, dư nợ trái phiếu giảm đáng kể. Cuối năm 2025, doanh nghiệp còn 1.228 tỷ đồng trái phiếu lưu hành, giảm gần 1.171 tỷ đồng, tương đương khoảng 49% so với mức 2.400 tỷ đồng của năm trước. Toàn bộ dư nợ trái phiếu còn lại là trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

Nhờ dư nợ trái phiếu giảm trong bối cảnh vốn chủ sở hữu tăng, hệ số tổng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,17 lần xuống còn 0,07 lần.

Tuy nhiên, do tổng nợ phải trả tăng nhanh hơn quy mô vốn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 3,75 lần lên 3,98 lần, trong khi hệ số nợ phải trả/tổng tài sản nhích từ 0,79 lần lên 0,80 lần.

Các chỉ tiêu thanh khoản cũng suy giảm so với năm trước. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,71 lần xuống 1,22 lần, còn hệ số thanh toán nhanh giảm từ 1,40 lần xuống 1,01 lần.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) thành lập vào năm 2019, là thành viên của THACO, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp với tổng vốn điều lệ ban đầu là 17.200 tỷ đồng.

THACO AGRI thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tích hợp/ tuần hoàn, hữu cơ quy mô lớn trên nền tảng công nghiệp và số hóa trên toàn bộ diện tích 85.000 ha tại 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.