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6 đối tượng được ưu tiên thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư tại Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

UBND TP Đà Nẵng vừa công bố quy định và thứ tự ưu tiên đối với 6 đối tượng thuê nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn công trên địa bàn.

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Đà Nẵng công bố 6 nhóm đối tượng được ưu tiên thuê nhà ở xã hội trên địa bàn.
Đà Nẵng công bố 6 nhóm đối tượng được ưu tiên thuê nhà ở xã hội trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND quy định một số nội dung về thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Đà Nẵng quy định rõ thứ tự ưu tiên đối với 6 đối tượng thuê nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn công theo thứ tự như sau:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ thuộc diện hỗ trợ cải thiện nhà ở;

2. Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định của Luật Nhà ở;

3. Hộ nghèo;

4. Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách hoặc công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố;

5. Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà công sản thuộc diện phải phá dỡ;

6. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, giải tỏa nhà ở tại các dự án đầu tư công nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở.

Các đối tượng nêu trên phải đảm bảo điều kiện thường trú liên tục tại Đà Nẵng từ 5 năm trở lên (đối với nhóm 1, 2, 3); chưa từng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chưa được bố trí đất chính sách; không sở hữu nhà ở, đất ở trên địa bàn (trừ một số trường hợp tặng cho hoặc chuyển nhượng đủ thời gian quy định).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu thời gian công tác liên tục tại Đà Nẵng từ 5 năm trở lên, không sở hữu nhà ở/đất ở (trừ trường hợp cách nơi làm việc từ 30km trở lên).

Về điều kiện thu nhập: người độc thân có thu nhập thực nhận bình quân tháng không quá 25 triệu đồng (hoặc 35 triệu đồng nếu nuôi con dưới tuổi thành niên); người đã kết hôn có tổng thu nhập vợ chồng không vượt 50 triệu đồng/tháng.

Thời hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư là 5 năm.

Với quyết định này, UBND TP Đà Nẵng đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách và người thu nhập thấp trên địa bàn Đà Nẵng.

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Từ khóa:

#Nhà ở xã hội #Đà Nẵng

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