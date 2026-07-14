Sắp diễn ra Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 tại Đà Nẵng

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 sẽ diễn ra ngày 16/7 tại Đà Nẵng, quy tụ các cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 sẽ diễn ra tại Mikazuki Japanese Resorts & Spa (TP Đà Nẵng) với chủ đề "Đầu tư Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế".

Diễn đàn do Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với UBND phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) tổ chức, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước.

Chương trình hướng đến xây dựng diễn đàn đối thoại và kết nối đa phương, thúc đẩy sự gắn kết giữa "4 nhà" (Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và các đối tác quốc tế) nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của Diễn đàn là chuỗi phiên đối thoại chuyên sâu về xu hướng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; vai trò của chính quyền địa phương trong kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp; lễ ký kết hợp tác giữa chính quyền, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; đồng thời công bố Chương trình hành động và các nhóm công tác nhằm triển khai các sáng kiến hợp tác sau Diễn đàn.

Đặc biệt, với thông điệp "One Commitment - Một cam kết", Ban tổ chức mong muốn mỗi đại biểu tham dự sẽ mang đến một cam kết hành động cụ thể để đồng hành phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các cam kết sẽ được tổng hợp thành chương trình hành động sau diễn đàn, tạo nền tảng cho việc kết nối, triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực và lâu dài.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, Diễn đàn còn tổ chức hoạt động Business Networking & Startup Showcase, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế; mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo.

Với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư - học thuật - quốc tế, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.