Geleximco được đề xuất làm nhà đầu tư dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng. Geleximco được đề xuất là nhà đầu tư trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Theo HĐND TP Hà Nội, dự án nhằm giải quyết đồng thời nhiều vấn đề tồn tại trên lưu vực sông Nhuệ như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, cũng như các vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất dọc hành lang sông.

Việc cải tạo dòng sông được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây và Nam Thủ đô, cải thiện chất lượng môi trường, đồng thời hình thành trục cảnh quan và hạ tầng đô thị mới.

Để thực hiện mục tiêu này, dự án sẽ nạo vét lòng sông, tu bổ các vị trí đê điều xung yếu, từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải, qua đó cải thiện chất lượng nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái sông Nhuệ.

Theo nghị quyết, dự án có phạm vi từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 855 ha, đi qua 19 xã, phường gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

HĐND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, bảo đảm tổng vốn giải ngân không vượt mức được phê duyệt, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai dự án.

Geleximco đề xuất thanh toán bằng 6 quỹ đất

Theo tờ trình do UBND TP Hà Nội gửi HĐQT TP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào đầu tháng 7 vừa qua, nhu cầu sử dụng đất cho toàn dự án khoảng 855 ha, được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng (144 ha, tổng mức đầu tư 23.641 tỷ đồng).

Dự án thành phần 2 gồm cải tạo, nạo vét, kè bờ và các công trình trên tuyến, đoạn từ Liên Mạc đến Vành đai 4 (18.264 tỷ đồng) và cải tạo, nạo vét, kè bờ và các công trình trên tuyến, đoạn từ Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội (13.163 tỷ đồng).

Dự án thành phần 3 gồm đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông, đoạn từ Liên Mạc đến Vành đai 4 (4.659 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông, đoạn từ Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội (4.799 tỷ đồng).

Dự án thành phần 4 là đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch với tổng mức đầu tư sơ bộ 10.589 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đề xuất phương thức thanh toán sơ bộ bằng 6 dự án đối ứng với tổng diện tích 353,5 ha. Các quỹ đất khác dự kiến thu hồi hai bên sông khi triển khai dự án. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 69.106 tỷ đồng.

Trong đó, có 3 dự án đối ứng đã có quy hoạch phân khu với tổng diện tích 218,5 ha gồm: dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại các xã Sơn Đồng và An Khánh (117 ha); dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại phường Yên Nghĩa (100 ha); dự án đầu tư xây dựng lô CT5 khu đô thị thành phố Giao Lưu (1,5 ha).

3 dự án đối ứng còn lại theo quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có tổng diện tích 135 ha, bao gồm: dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dọc đường quốc lộ 32 (20 ha); dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dọc trục đại lộ Hồ Tây - Ba Vì (20 ha); dự án đầu tư xây dựng ô đất đầu cống Liên Mạc (95 ha).

Quỹ đất đề xuất hiện chỉ là quỹ đất nghiên cứu để xác định phương án thanh toán cho dự án BT. Danh mục và giá trị quỹ đất sẽ tiếp tục được rà soát, làm rõ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư và quy định pháp luật.