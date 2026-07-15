Bộ GD&ĐT: Thí sinh tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang vẫn xét tuyển đại học, vi phạm sẽ bị xử lý

Ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho rằng thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học không làm giảm cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.

Xử lý theo đúng quy định thí sinh vi phạm quy chế thi

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, ông Nguyễn Tiến Thảo nêu quan điểm cần phân biệt rõ quyền lợi của học sinh là được đăng ký xét tuyển đại học ngay trong kỳ 2026. Còn trách nhiệm của học sinh là tuân thủ đúng quy chế thi, quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật có liên quan.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh, các em tại điểm thi này vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung.

Ông Thảo nhấn mạnh trường hợp sau đó xác định thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định việc đăng ký nguyện vọng chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển, không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại một trường đại học và không làm giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

"Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi này tự nó không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác", Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nêu rõ.

Ông cũng lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế phù hợp để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.

Theo Bộ GD&ĐT, khi có kết luận chính thức, trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển và lọc ảo, nếu phát hiện người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Kết quả không hợp lệ không được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển, đồng thời quyền lợi của những thí sinh không vi phạm sẽ được bảo đảm. Trường hợp người vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Làn sóng học bán dẫn, AI thu hút gần 44.000 thí sinh đăng ký khoa học tự nhiên

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết năm 2026 có hơn 154 nghìn thí sinh đăng ký vào lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin với hơn 415 nghìn nguyện vọng. Như vậy, gần 18% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển có ít nhất một lựa chọn thuộc lĩnh vực này.

Đối với lĩnh vực Khoa học tự nhiên có gần 44 nghìn thí sinh đăng ký, với 63,8 nghìn nguyện vọng.

Đây là tín hiệu đáng ghi nhận bởi khoa học tự nhiên, cùng với toán học, thống kê và kỹ thuật, tạo nên nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, năng lượng, công nghệ sinh học và nhiều công nghệ chiến lược khác.

Ông Thảo cho biết thêm các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) hay các chương trình đào tạo có nội dung về trí tuệ nhân tạo (X +AI) thu hút được một lượng lớn thí sinh quan tâm.