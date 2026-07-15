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Phạt 23 cơ quan báo chí ca ngợi cuốn sách "Chuyện với Thanh"

Quỳnh An
Quỳnh An

Cục Báo chí cho biết sẽ xử phạt 23 cơ quan báo chí, trong đó có 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép do đăng bài ca ngợi cuốn sách 'Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng' của Nguyễn Thành Nam.

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Ngày 15/7, Cục Báo chí cho biết sau khi cuốn sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" bị phát hiện có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử và bị thu hồi, cơ quan quản lý đã yêu cầu các báo rà soát, gỡ bài vi phạm, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo Cục Báo chí, các cơ quan báo chí đều thừa nhận sai sót, rút kinh nghiệm trong khâu thẩm định nguồn tin và đã kịp thời gỡ các bài viết vi phạm.

Các đơn vị cũng tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều cá nhân liên quan, gồm: cách chức 1 người, cảnh cáo 1 người, khiển trách 3 người, đình chỉ công tác 6 người, điều chuyển công tác 4 người và chấm dứt cộng tác với một số cộng tác viên tham gia viết bài.

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Về việc xử lý vi phạm đối với các báo đăng bài ca ngợi cuốn sách, căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã xác lập, cơ quan quản lý xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền.

Tính đến ngày 14/7, 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng, 1 cơ quan bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng. Trong số này, có 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các cơ quan chủ quản lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan quy trình tác nghiệp và xuất bản tin, bài. Việc xem xét kỷ luật phải nghiêm minh, tương xứng với hành vi vi phạm.

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Từ khóa:

#Chuyện với thanh #xử phạt #Cục Báo chí

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