Vụ "Chuyện với Thanh": Bắt giám đốc, tổng biên tập, trưởng ban biên tập NXB Hội Nhà văn

Cơ quan điều tra xác định 3 bị can của NXB Hội Nhà văn đã tham gia biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng".

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm:

Bà Nguyễn Thuý Hằng làm việc với công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nguyễn Thuý Hằng (sinh năm: 1976; trú tại: phường Hà Đông, TP Hà Nội) - Giám đốc NXB Hội nhà văn.

Ông Đào Bá Đoàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đào Bá Đoàn (sinh năm: 1971; trú tại: phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) - Tổng biên tập NXB Hội nhà văn.

Nguyễn Văn Yên (sinh năm: 1962; trú tại: phường Phú Thượng, TP Hà Nội) - Trưởng ban biên tập NXB Hội nhà văn.

Các quyết định tố tụng với các bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội cho biết theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VTV, để thực hiện việc in ấn, phát hành, tháng 1/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ký hợp đồng hợp tác xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" với Nguyễn Thành Nam.

Theo hợp đồng, Nguyễn Thành Nam nộp 1 tỷ đồng cho Nhà xuất bản. Trong số này, 120 triệu đồng được chi cho 3 cá nhân trực tiếp sửa bản thảo; gần 280 triệu đồng chi cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt cuốn sách; hơn 600 triệu đồng còn lại đang được quản lý tại quỹ tiền mặt của Nhà xuất bản.

Ông Nguyễn Văn Yên. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, cuối tháng 4, cuốn "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" do Nguyễn Thành Nam viết, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản.

Sau khi cuốn sách gây tranh luận, ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng. Cơ quan quản lý xác định cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về nhân vật, sự kiện lịch sử và sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản còn bị buộc tiêu hủy số sách đã thu hồi và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp từ việc phát hành.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam tác giả Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh (nhà sáng lập cộng đồng Spiderum) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.