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Vượt qua Trung Quốc, Bồ Đào Nha vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) tìm ra nhà vô địch sau màn tranh tài gay cấn giữa 2 đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha.

Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha)

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Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) có chủ đề “Những chân trời kết nối” là màn thi đấu gay cấn giữa 2 đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha khi cả hai tung ra những tuyệt chiêu đỉnh cao của mình. Ảnh XM.
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Khai màn đêm chung kết, Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha tiếp tục chứng minh vì sao họ là một trong những thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu. Ảnh XM.
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Tiếp nối câu chuyện từ phần thi vòng loại, đội Bồ Đào Nha kể về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ. Ảnh XM.
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Thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa được phát huy xuyên suốt qua những trường đoạn giàu cảm xúc, kết hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và ánh sáng, đưa khán giả đi từ những khoảnh khắc lắng đọng đến màn kết bùng nổ. Ảnh XM.
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Rực rỡ, đầy ấn tượng. Ảnh XM.
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Đội Bồ Đào Nha khiến khán giả không thể rời mắt với những hiệu ứng pháo hoa độc đáo, từ những dòng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun cùng hàng loạt hiệu ứng đặc trưng liên tục nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc. Ảnh XM.
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Người xem ngất ngây với màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha trong đêm chung kết DIFF 2026. Ảnh XM.
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Với màn trình diễn cực đỉnh, đội Bồ Đào Nha xứng đáng là Quán quân DIFF 2026. Ảnh XM.

Đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc)

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Là đội ba năm liên tiếp góp mặt trong chung kết DIFF 2026, Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd từ Trung Quốc đã mang đến cho khán giả một đêm thi mãn nhãn.Ảnh XM.
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Màn pháo hoa tinh tế.Ảnh XM.
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Những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục, kết hợp kỹ thuật bắn nhiều tầng cùng hình ảnh cây cầu - biểu tượng của Đà Nẵng. Ảnh XM.
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Đội Trung Quốc với phần thi được dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có tới 3 ca khúc Việt Nam. Ảnh XM.
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Pháo nến và pháo đổi màu tạo nên khác biệt của đội Trung Quốc. Ảnh XM.
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Một màn trình diễn pháo nến độc đáo. Ảnh XM.
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Màn pháo đa sắc tầm thấp và tầm cao mãn nhãn. Ảnh XM.
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Người xem ngỡ ngàng trước cách phối màu đặc sắc của đội Trung Quốc. Ảnh XM.
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Đội Trung Quốc đã có màn trình diễn dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc. Ảnh XM.

Kết thúc DIFF 2026, Ban tổ chức DIFF 2026 công bố đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) giành ngôi Quán quân DIFF 2026 nhận được phần thưởng trị giá 20.000 USD cùng Cúp và Giấy chứng nhận.

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Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) giành ngôi Quán quân DIFF 2026.

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức trao Giải Á quân DIFF 2026 trị giá 10.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận cho đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải Đội được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận cho đội Đà Nẵng - Việt Nam.

Ban tổ chức cũng trao Giải Sáng tạo trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận cho đội Martarello Group S.R.L - Ý;

và Giải Triển vọng trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận cho đội Tamaya Kitahara Fireworks - Nhật Bản.

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Từ khóa:

#Trung Quốc #Bồ Đào Nha Vô địch #DIFF 2026 #Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

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