Vượt qua Trung Quốc, Bồ Đào Nha vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Kết thúc DIFF 2026, Ban tổ chức DIFF 2026 công bố đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) giành ngôi Quán quân DIFF 2026 nhận được phần thưởng trị giá 20.000 USD cùng Cúp và Giấy chứng nhận.

Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) giành ngôi Quán quân DIFF 2026.

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức trao Giải Á quân DIFF 2026 trị giá 10.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận cho đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải Đội được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận cho đội Đà Nẵng - Việt Nam.

Ban tổ chức cũng trao Giải Sáng tạo trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận cho đội Martarello Group S.R.L - Ý;

và Giải Triển vọng trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận cho đội Tamaya Kitahara Fireworks - Nhật Bản.