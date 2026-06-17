Cửa ải khó nhất của VinFast tại thị trường Việt

Trong khi nhiều mẫu xe điện VinFast đang vươn lên ở các nhóm xe chủ lực, phân khúc SUV hạng C vẫn là cuộc đua khó đoán với sự hiện diện của những cái tên quen thuộc.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất của VinFast, hãng bàn giao hơn 19.500 ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 5, nâng tổng doanh số 5 tháng đầu năm lên gần 98.000 xe. Đáng chú ý, VF 3, VF 5, VF 6 và Limo Green đều đang giữ vị trí hàng đầu ở các phân khúc góp mặt.

Tuy nhiên, vẫn còn một phân khúc VinFast chưa thể tạo thế áp đảo tương tự. Đó là SUV hạng C, nơi VF 7 có doanh số tốt, từng vượt Mazda CX-5 theo tháng, nhưng chưa giữ được ngôi đầu ổn định nếu xét lũy kế.

Hưởng lợi nhiều nhưng VF 7 chưa thể áp đảo

VinFast VF 7 bước vào phân khúc SUV hạng C với khá nhiều lợi thế cạnh tranh. Mẫu xe điện này có thiết kế hiện đại, không gian phù hợp với nhu cầu gia đình, nhiều trang bị công nghệ và khả năng vận hành mạnh nhờ hệ truyền động điện.

Bên cạnh đó, VF 7 còn hưởng lợi từ hệ sinh thái trạm sạc, chính sách bán hàng của VinFast và chi phí sử dụng thấp hơn xe xăng trong nhiều tình huống thực tế. Với nhóm khách hàng di chuyển hằng ngày trong đô thị, đây là những yếu tố có sức hút rõ rệt.

VF 7 sở hữu lợi thế về công nghệ, sức mạnh vận hành và chi phí sử dụng, nhưng vẫn chưa tạo được thế áp đảo ở phân khúc SUV hạng C.

Thực tế, VF 7 đã chứng minh được khả năng cạnh tranh. Trong tháng 3/2026, VF 7 đạt doanh số 1.732 xe, vượt Mazda CX-5 để đứng đầu phân khúc SUV hạng C. Đây là dấu mốc cho thấy VF 7 không chỉ đóng vai trò bổ sung vào dải sản phẩm của VinFast, mà thực sự có khả năng tranh ngôi trong một nhóm xe vốn rất đông khách tại Việt Nam.

Dù vậy, vấn đề của VF 7 là chưa duy trì được vị trí dẫn đầu một cách ổn định. Xét lũy kế quý I/2026, Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu với 4.643 xe, VF 7 đạt 3.514 xe, còn Ford Territory đạt 3.411 xe. Sang tháng 4, CX-5 lấy lại ngôi đầu với 1.177 xe, chỉ hơn VF 7 29 xe.

Đến tháng 5, khoảng cách giữa 2 xe được nới rộng hơn. Mazda CX-5 đạt 1.159 xe trong tháng và 6.979 xe sau 5 tháng, trong khi VF 7 bán 750 xe trong tháng, lũy kế 5.412 xe. Điều này khiến SUV hạng C trở thành phân khúc hiếm hoi mà VinFast có sản phẩm mạnh, có doanh số tốt nhưng chưa thể nắm vị trí số 1 một cách bền vững.

CX-5 quá ổn định, Territory đủ sức ganh đua

Rào cản lớn nhất của VF 7 đương nhiên là Mazda CX-5. Đây là một trong những mẫu xe có sức bền doanh số tốt nhất thị trường Việt Nam trong nhiều năm. CX-5 không cần tạo ra hiệu ứng quá ồn ào, nhưng lại có những lợi thế rất thực tế với người mua xe gia đình.

Mazda CX-5 tiếp tục giữ lợi thế ở phân khúc SUV hạng C nhờ thương hiệu quen thuộc, giá bán cạnh tranh và tệp khách hàng ổn định. Ảnh: Thượng Tâm.

Mẫu xe Mazda có thiết kế dễ hợp số đông, vận hành quen thuộc, thương hiệu đã được kiểm chứng và hệ thống đại lý rộng. Với nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm mua xe lần đầu trong tầm giá 700 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, CX-5 vẫn là lựa chọn an toàn nhờ sự phổ biến, chi phí sử dụng dễ chịu và tính thanh khoản cao.

Mazda cũng biết cách giữ sức cạnh tranh bằng giá. Việc bổ sung bản CX-5 2.0 Deluxe giá 699 triệu đồng giúp mẫu xe này có dải sản phẩm rộng hơn và dễ tiếp cận hơn. Khi một mẫu xe đã có thương hiệu mạnh lại có thêm phiên bản giá mềm, áp lực dành cho các đối thủ, trong đó có VF 7, ngày càng lớn.

Không chỉ CX-5, Ford Territory cũng tạo sức ép đáng kể với không gian rộng, nhiều trang bị và giá bán ngày càng cạnh tranh. Sau điều chỉnh, mẫu xe này có giá từ 739 triệu đồng, đủ để bám sát nhóm đầu và khiến cuộc đua SUV hạng C không chỉ là màn so kè giữa CX-5 và VF 7.

Đây cũng là phân khúc có nhóm khách hàng cân nhắc rất kỹ trước khi xuống tiền. Ngoài thiết kế, trang bị và chi phí vận hành, người mua SUV hạng C còn quan tâm nhiều đến độ tin cậy, khả năng bán lại và sự tiện lợi khi sử dụng lâu dài.

Ford Territory tạo thêm sức ép ở phân khúc SUV hạng C nhờ không gian rộng, nhiều trang bị và giá bán cạnh tranh. Ảnh: Ford.

VF 7 không thiếu lợi thế để cạnh tranh, từ thiết kế, sức mạnh vận hành đến công nghệ và chi phí sử dụng. Tuy nhiên, ở SUV hạng C, lợi thế sản phẩm chưa đủ để tạo khác biệt tuyệt đối, bởi người mua còn đặt nặng sự quen thuộc, khả năng bán lại và tính tiện dụng trong nhiều năm sử dụng.

Vì vậy, đây đang là phân khúc hiếm hoi VinFast chưa thể áp đảo. Không phải VF 7 thiếu sức hút, mà bởi CX-5, Territory và các đối thủ cùng nhóm vẫn đang giữ được lợi thế về giá bán, dải phiên bản, độ phổ biến và tệp khách hàng trung thành.