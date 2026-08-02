Lộ diện "sói robot" kiểu mới của Trung Quốc, mang theo 2 tên lửa chống tăng

Sau khi lần lượt ra mắt nhiều mẫu "chó robot" với thiết kế hiện đại, Trung Quốc tiếp tục trình làng thế hệ robot quân sự 4 chân mới được gọi là "sói robot" (Robot Wolf) có khả năng chiến đấu mạnh hơn.

Hình ảnh Sói robot Dục Huyết xuất hiện trong phim tài liệu "Chế thắng" được phát trên CCTV tối 31/7. Ảnh: QQnews.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 31/7 và một số cơ quan truyền thông nhà nước, đoạn phim mới trong video tuyên truyền "Chế thắng" (制胜 – Giành thắng lợi) cho thấy trong một cuộc diễn tập đổ bộ đánh chiếm bãi biển của quân đội Trung Quốc (PLA), lực lượng lục quân đã triển khai "sói robot" mang theo bệ phóng tên lửa cá nhân để tham gia tấn công cùng bộ binh.

Từ những hình ảnh được công bố trong phim, có thể thấy mẫu "sói robot" mới mang hai ống phóng tên lửa cỡ lớn trên lưng. Trước đây, Trung Quốc từng giới thiệu chó robot gắn súng hoặc bệ phóng rocket, nhưng loại vũ khí xuất hiện trong phim là mẫu mới có kích cỡ lớn hơn đáng kể.

Đáng chú ý, hai quả rocket không được buộc tạm lên thân robot mà sử dụng bệ phóng chuyên dụng, cho phép nạp tiếp đạn sau khi khai hỏa. Hệ thống này nhiều khả năng còn có thể điều chỉnh góc bắn trước khi phóng.

Nhìn tổng thể, mẫu "sói robot" mang hai tên lửa trong video mới có thiết kế cân đối và hiện đại hơn nhiều so với các phiên bản từng xuất hiện trước đây.

Một số loại vũ khí không người lái của Hongsun Defense. Ảnh: QQnews.

Từ đề xuất hạn chế "robot sát thủ" đến phát triển robot chiến đấu

Năm 2021, tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về Công ước Vũ khí thông thường (CCW), Trung Quốc từng kêu gọi xây dựng các quy định nhằm hạn chế hoặc cấm các hệ thống vũ khí tự động có khả năng tự quyết định tấn công con người (thường được gọi là "robot sát thủ" hay killer robots). Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước như Mỹ, Anh, Nga và Ấn Độ.

Trong khi đó, vài năm sau, Trung Quốc lại liên tục công bố các nền tảng robot quân sự như chó robot, sói robot hay các phương tiện không người lái mặt đất (UGV) mang súng, tên lửa hoặc rocket… với năng lực chiến đấu ngày càng mạnh.

Theo giải thích của Trung Quốc, hai điều này không nhất thiết mâu thuẫn. Trên thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc phân biệt giữa robot tự động hoàn toàn, có thể tự lựa chọn và tiêu diệt mục tiêu mà không cần con người phê chuẩn (đối tượng mà Trung Quốc tuyên bố cần kiểm soát); và robot có người điều khiển hoặc "con người trong vòng quyết định" (human-in-the-loop), tức robot chỉ là nền tảng mang vũ khí, còn việc khai hỏa vẫn do binh sĩ hoặc chỉ huy quyết định.

Robot mang 4 tên lửa loại nhỏ của Hongsun Defense. Ảnh: QQnews.

Có mẫu mang tới 4 tên lửa siêu nhỏ

Đáng lưu ý, năm ngoái công ty Hongsun Defense (红隼防务) đã giới thiệu mẫu chó robot chiến đấu.

Mẫu robot này mang trên lưng bốn tên lửa cỡ nhỏ, được cho là có hỏa lực khá mạnh so với kích thước. Theo giới thiệu, loại tên lửa này không chỉ có khả năng đánh chặn các mục tiêu bay chậm, bay thấp và kích thước nhỏ, mà chó robot còn có thể bí mật tiếp cận hoặc phục kích trực thăng, xe quân sự và các mục tiêu có giá trị cao của đối phương.

Trong thời gian gần đây, năng lực tác chiến của các mẫu robot mặt đất này đang được mở rộng nhanh chóng.

Trong bộ phim tuyên truyền nhân 99 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc, có một cảnh gây ấn tượng rất mạnh: sau khi bộ binh Trung Quốc gọi hỏa lực chi viện, một "sói robot" mang tên lửa lao vượt qua các đụn cát, tung bụi mù để nhanh chóng tiến lên hỗ trợ lực lượng phía trước.

Hình ảnh Sói robot phóng tên lửa trong phim "Chế thắng". Ảnh: QQnews.

Sản phẩm của NORINCO dùng cho tác chiến bầy đàn

Mặc dù trong phim không nói rõ Sói robot mang tên lửa cỡ lớn do đơn vị nào chế tạo, nhưng có tin nói nó do Viện Nghiên cứu Tự động hóa thuộc Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc (Norinco Automation Research Institute), thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) phát triển.

Trung Quốc hiện chưa công bố mã số cụ thể cho phiên bản mới. Trong biên chế tác chiến, chúng được chia thành ba biến thể: 暗影 (Ám Ảnh / Shadow) – trinh sát; 浴血 (Dục Huyết / Bloodstrike) – tấn công hỏa lực; 极地 (Cực Địa / Polar) – bảo đảm, tiếp tế và cứu hộ.

Loại xuất hiện trong phim cho thấy đó dường như là biến thể "Dục Huyết" đã được tích hợp bệ phóng tên lửa (rocket) cỡ lớn hơn so với các mẫu từng xuất hiện trước đây.

Theo các thông tin đã công bố, thế hệ "sói robot" mới có nhiều cải tiến: Mang tải khoảng 25 kg; tốc độ di chuyển tối đa khoảng 15 km/h; có thể vượt bậc cao 30 cm, di chuyển trên cát, bùn, đống đổ nát và địa hình phức tạp.

Hệ thống 12 bậc tự do, mô phỏng chuyển động của chó sói, giúp giữ thăng bằng tốt hơn.

Sói robot của NORINCO mang 4 tên lửa loại nhỏ. Ảnh: CCTV.

Về hỏa lực, khác với các mẫu trước đây chủ yếu mang súng trường QBZ-191, súng máy nhẹ, súng phóng lựu hoặc tên lửa cỡ nhỏ, phiên bản trong phim “Chế thắng” lần đầu được nhìn thấy mang 02 ống phóng tên lửa cỡ lớn gắn trên giá phóng chuyên dụng có khả năng điều chỉnh góc bắn và thay đạn sau khi khai hỏa, thay vì chỉ buộc cố định lên thân robot như các nguyên mẫu trước. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố chính thức loại tên lửa sử dụng, nên chưa thể xác nhận đây là tên lửa chống tăng hay công phá.

Theo ông Trần Bằng, tổng công trình sư của dự án, cái tên "sói robot" được lựa chọn vì mục tiêu thiết kế là mô phỏng chiến thuật săn mồi theo bầy của chó sói: phân công nhiệm vụ, phối hợp và tự động hiệp đồng, thay vì chỉ là một robot bốn chân hoạt động độc lập.

Phiên bản mang hai rocket cỡ lớn trong phim “Chế thắng” là bước phát triển mới nhất, cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ các robot hỗ trợ trinh sát sang nền tảng tác chiến mặt đất không người lái có khả năng tấn công trực tiếp, phù hợp với xu hướng "chiến tranh thông minh" mà họ đang theo đuổi.

Theo QQnews