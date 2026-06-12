Sau khi rời Mỹ, đội tuyển Iran có buổi tập công khai đầu tiên tại Mexico

Đội tuyển Iran mở buổi tập đầu tiên tại Tijuana trong bối cảnh kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị và vấn đề nhập cảnh vào Mỹ.

Ngày 11/6, đội tuyển Iran có buổi tập mở đầu tiên tại Tijuana, Mexico. Đội bóng chuyển đại bản doanh đến đây sau khi hủy kế hoạch đóng quân tại Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Các cầu thủ Iran trong buổi tập tại Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, Mexico, ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

Ban đầu, Iran chọn một khu liên hợp thể thao tại Tucson, bang Arizona, làm nơi tập trung. Tuy nhiên, đội đã chuyển sang Mexico vào cuối tháng trước sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.

Theo Reuters, tuyển Iran sẽ đặt đại bản doanh tại Tijuana và chỉ nhập cảnh Mỹ trước từng trận đấu vòng bảng.

Trong buổi tập tại Centro Xoloitzcuintle, các cầu thủ chủ yếu thực hiện những bài vận động nhẹ nhằm hồi phục thể lực sau trận giao hữu kín với đội U21 Xolos de Tijuana một ngày trước đó. Phía sau sân tập là tấm biển "Welcome to Tijuana", cùng các thông điệp chào mừng bằng tiếng Ba Tư và Tây Ban Nha.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các cầu thủ Iran được phép vào Mỹ một ngày trước mỗi trận đấu, thay vì phải nhập cảnh và rời đi ngay trong ngày như một số thông tin trước đó.

Toàn cảnh buổi tập của tuyển Iran tại Tijuana với các thông điệp chào mừng bằng tiếng Anh và tiếng Ba Tư xuất hiện phía sau sân tập. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, truyền thông châu Âu cho biết một số quan chức liên đoàn và nhân sự hỗ trợ của Iran vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục thị thực trước trận mở màn.

Tờ The Guardian mô tả khu đóng quân của Iran ở Tijuana được bảo vệ nghiêm ngặt với lực lượng an ninh vũ trang và việc tiếp cận bị hạn chế. Một số nhân sự hỗ trợ không thể đi cùng đội vì vấn đề visa, trong khi kế hoạch đá giao hữu cũng bị ảnh hưởng.

Sự hiện diện của Iran tại World Cup năm nay còn thu hút chú ý từ cộng đồng người Iran ở nước ngoài, đặc biệt tại Mỹ. Với nhiều cổ động viên Iran, giải đấu không chỉ là câu chuyện bóng đá mà còn gắn với những chia rẽ chính trị, tâm lý lo ngại về an ninh và cách đội tuyển bị nhìn nhận trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Dù vậy, đội tuyển Iran vẫn nhận được sự chào đón từ chủ nhà Mexico và CLB Xolos. Dự kiến, các cầu thủ có thêm 2 buổi tập mở vào ngày 12 và 13/6 trước khi di chuyển tới Los Angeles ngày 15/6 để dự họp báo chính thức của FIFA và tập luyện trước trận ra quân.

Thay vì đến Mỹ lưu trú, các cầu thủ đội tuyển Iran phải tới Mexico ăn ở, tập luyện, chỉ tới Mỹ trước mỗi trận đấu. Ảnh: AFP.

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đội sẽ gặp New Zealand tại Los Angeles ngày 16/6, sau đó chạm trán Bỉ ngày 21/6 cũng tại Los Angeles, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Ai Cập tại Seattle ngày 26/6.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11/6 đến 19/7. Với Iran, hành trình lần này được dự báo nhiều thách thức, khi áp lực trên sân cỏ song hành với những tác động từ bên ngoài đường biên.

Theo Reuters