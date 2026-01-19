Bị sốc tim, bệnh nhân nước ngoài được cứu sống nhờ kỹ thuật ECMO

Triển khai kịp thời kỹ thuật ECMO, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa điều trị thành công cho bệnh nhân người Hàn Quốc bị sốc tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nguy kịch.

Bệnh nhân tên Kim J.H. (SN 2002, quốc tịch Hàn Quốc) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp, sốc tim với huyết áp tụt sâu. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm cơ tim do nhiễm trùng, diễn tiến nhanh.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định chỉ định VA-ECMO nhằm hỗ trợ tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, tạo điều kiện cho cơ tim có thời gian hồi phục.

Quá trình triển khai ECMO gặp nhiều thách thức do thể trạng béo phì của người bệnh, việc đặt các dây dẫn đường và cannula ECMO đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp nhịp nhàng và theo dõi sát sao của ekip hồi sức, gây mê và ngoại khoa.

Với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ekip đã đặt ECMO thành công, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Trong thời gian hỗ trợ ECMO, người bệnh được điều trị với thở máy, an thần sâu, giãn cơ, kháng sinh và lọc máu liên tục, truyền máu, tiểu cầu. Sau hơn 6 ngày điều trị, chức năng tim và phổi của người bệnh cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện cai ECMO.

Sau khi ngưng ECMO người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hồi sức tích cực. Hiện tại, tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh tỉnh táo, tự thở tốt và đã được xuất viện.

ThsBs Nguyễn Thế Minh Tùng, khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, khuyến cáo: Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, nhất là những người trẻ tuổi, khi sốt, cảm cúm thông thường mà xuất hiện đau ngực bất thường, khó thở tăng dần, mệt lả hoặc ngất… phải đến ngay cơ sở y tế, vì có thể là dấu hiệu của viêm cơ tim.

Bên cạnh đó, khi cơ thể đang nhiễm virus, nguyên tắc vàng là nghỉ ngơi, không gắng sức. Việc lao động nặng hay tập thể thao có thể đẩy tim vào tình trạng nguy kịch.

Đặc biệt, cần chủ động bảo vệ sức khoẻ như tiêm vaccine đầy đủ (như cúm, COVID-19), khám sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh là cách phòng bệnh chủ động tốt nhất.