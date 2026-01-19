Các hãng pin Mỹ ồ ạt chuyển chuỗi cung ứng sang Hàn Quốc

Hai doanh nghiệp lớn là SES AI và Amprius Technologies đều đã công bố kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tế bào pin tại xứ sở kim chi.

Các công ty sản xuất pin hàng đầu của Mỹ đang khẩn trương dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Hàn Quốc để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt mới từ Washington. Theo ghi nhận vào ngày 19/1, động thái này nhằm củng cố năng lực phát triển máy bay không người lái và thiết bị bay điện tiên tiến tại thị trường nội địa.

Hai doanh nghiệp lớn là SES AI và Amprius Technologies đều đã công bố kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tế bào pin tại xứ sở kim chi. Sự thay đổi chiến lược này diễn ra trong bối cảnh Đạo luật ủy quyền quốc phòng Mỹ sẽ chính thức cấm Bộ quốc phòng mua các loại pin có xuất xứ từ Trung Quốc bắt đầu từ tháng 10/2027.

Tập đoàn SES AI có trụ sở tại Boston đã tiến hành chuyển đổi các dây chuyền sản xuất pin xe điện tại nhà máy Chungju sang sản xuất tế bào pin cho máy bay không người lái và thiết bị bay cất cánh thẳng đứng bằng điện. Cơ sở tại Hàn Quốc này dự kiến sẽ đạt sản lượng một triệu tế bào pin mỗi năm và có thể nâng công suất lên mức 1 gigawatt giờ để tương đương với quy mô hiện có của hãng tại Trung Quốc.

Khoảng 10% sản lượng của nhà máy sẽ được dành riêng cho các khách hàng phát triển phương tiện bay điện như Hyundai. Nhà sáng lập SES AI, ông Qichao Hu cho biết việc xoay trục sang Hàn Quốc là phản ứng trực tiếp đối với hàng loạt chính sách và khoản đầu tư của Mỹ nhằm xây dựng ngành công nghiệp máy bay không người lái nội địa.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, các sắc lệnh hành pháp đã được ký kết nhằm yêu cầu các cơ quan liên bang đẩy nhanh quá trình phê duyệt cho những nhà sản xuất trong nước và bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi ảnh hưởng từ nước ngoài.

Mặc dù chi phí sản xuất một tế bào pin tại Hàn Quốc đắt gấp đôi so với tại Trung Quốc, nhưng ông Hu khẳng định nhu cầu về các loại pin tuân thủ quy định quốc phòng đang tăng rất cao. Dự kiến các sản phẩm từ nhà máy Hàn Quốc sẽ chiếm gần một nửa tổng doanh thu của công ty trong năm nay. Trong khi đó, các cơ sở của hãng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phục vụ những đối tượng khách hàng không thuộc lĩnh vực thầu quốc phòng Mỹ.

Sự lo ngại về chuỗi cung ứng càng gia tăng sau khi Bắc Kinh cấm các công ty như Skydio và BRINC Drones thu mua linh kiện từ các doanh nghiệp Trung Quốc vào năm ngoái. Điều này buộc các hãng máy bay không người lái Mỹ phải phân phối pin theo định mức và ráo riết tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Hiện tại ngành công nghiệp này của Mỹ vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và cần nhiều thời gian cũng như vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu quân sự, đặc biệt khi đối thủ DJI của Trung Quốc vẫn đang thống trị 70% thị phần toàn cầu.

Dù thị trường xe điện đang gặp khó khăn khiến các kế hoạch xây dựng nhà máy tại Colorado bị đình trệ, nhưng nhu cầu về linh kiện tuân thủ tiêu chuẩn quốc phòng vẫn là động lực tăng trưởng chính cho các hãng pin Mỹ trong thời gian tới.

Theo Nikkei Asia