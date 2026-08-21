Cổ phiếu PNJ lại 'cháy hàng', tổng giám đốc và cổ đông ngoại đã gom trước hàng triệu cổ phiếu

Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ buôn lậu kim cương, cổ phiếu PNJ lập tức tăng hết biên độ ngay đầu phiên 21/8.

Đáng nói cách đây không lâu, CEO và cổ đông ngoại của PNJ đã kịp gom hàng triệu cổ phiếu.

Sáng 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Kết luận giám định xác định Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ) có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Ngay sau thông tin được đưa ra, thị trường chứng khoán lập tức phản ứng với cổ phiếu PNJ. Ngay những giây đầu tiên mở phiên giao dịch, cổ phiếu này tăng một mạch lên mức giá trần và neo ở 39.900 đồng/cp xuyên suốt phiên sáng.

Tổng cộng có gần 3,5 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay trong vòng 1 tiếng rưỡi giao dịch buổi sáng, tương ứng giá trị gần 140 tỷ đồng. Song vẫn còn tới hơn 11,1 triệu cổ phiếu vẫn đang nằm chờ để khớp lệnh.

Cổ phiếu PNJ tăng dựng đứng ngay những giây đầu mở phiên 21/8. Ảnh chụp màn hình.

Diễn biến này trái ngược với những gì xảy ra khi vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương có liên quan đến PNJ-LAB lần đầu được công bố đầu tháng 7.

Khi đó, phiên sáng 3/7, cổ phiếu PNJ mở cửa giảm hết biên độ, lao thẳng xuống 58.700 đồng/cp. Chuỗi ngày tiếp theo, cổ phiếu này tiếp tục chứng kiến nhiều phiên giảm sàn và rơi về vùng giá thấp nhất hơn 5 năm.

Trước khi phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch sáng nay 21/8, các cổ đông của PNJ đã có những động thái đáng chú ý.

Cụ thể, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã vừa hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu PNJ.

Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ 31/7 đến 14/8 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Sau giao dịch, ông Công nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại PNJ từ 0% lên 0,2%. Tạm tính theo thị giá trên sàn phiên 14/8 là 36.500 đồng/cp, số tiền ông đã chi ra đạt khoảng 36 tỷ đồng.

Ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ. Ảnh: PNJ.

Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd đại diện trong giai đoạn 5/8 đến 14/8 đã mua ròng khoảng 1,63 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch này, nhóm ngoại này đã chính thức trở thành cổ đông lớn của PNJ khi tăng tỷ lệ nắm giữ từ 4,72% lên 5,04% vốn.

Theo báo cáo mới được công bố của PNJ về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, tổ chức T. Rowe Price Associates Inc và nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã nâng sở hữu tại PNJ từ 4,97% lên 5,07% và trở thành cổ đông lớn.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu PNJ mà nhóm này sở hữu từ mức 25,4 triệu cổ phiếu lên hơn 25,9 triệu cổ phiếu.

Hiện HĐQT PNJ đã quyết định triệu tập Đại hội để trình cổ đông xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm nay trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự là 25/8. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026, còn thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được PNJ công bố sau.