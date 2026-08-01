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Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II của PNJ còn có gì đáng chú ý?

Phương Hằng
Phương Hằng

Ngoài khoản trích lập dự phòng, báo cáo quý II còn cho thấy PNJ phát sinh các khoản vay mới đột biến trong nửa đầu năm 2026.

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Thua lỗ đậm nhưng dòng tiền kinh doanh thặng dư gần 2.000 tỷ đồng

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa công bố, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) ghi nhận khoản lỗ lớn nhất kể từ khi lên sàn với mức lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi sau thuế 427 tỷ đồng.

Nguyên nhân là công ty phát sinh khoản dự phòng tổn thất hơn 865 tỷ đồng trong quý, khiến cho chi phí quản lý doanh nghiệp bị đội lên hơn 1.000 tỷ, qua đó kéo lùi kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên đó chỉ là một khoản lỗ trên sổ sách. Thực tế, dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho ta thấy bức tranh từ khía cạnh khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PNJ đã thặng dư lên tới gần 1.989 tỷ đồng, con số này cải thiện rất nhiều so với khoản thâm hụt 108 tỷ đồng cùng kỳ.

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Nguồn: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ PNJ.

PNJ phát sinh vay mới đột biến

Về mặt nợ vay tài chính, báo cáo cho thấy PNJ đã mạnh tay đi vay hơn 7.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ chỉ vay 4.800 tỷ, tương đương mức tăng 63%. Con số đi vay mới chỉ trong nửa đầu năm xấp xỉ doanh thu quý II vừa rồi tạo ra (8.400 tỷ).

Theo thống kê của VietTimes, số tiền phát sinh đi vay mới trong nửa đầu năm 2026 của PNJ tương đương, thậm chí cao hơn tổng số tiền vay mới của các năm trước.

Chẳng hạn, giai đoạn 2018 – 2022, mỗi năm PNJ vay mới 4.000 – 7.700 tỷ. Năm 2024, doanh nghiệp này vay mới thêm gần 6.800 tỷ. Lần kỷ lục nhất là vào năm 2025 khi vay thêm 9.800 tỷ.

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6 tháng đầu năm, PNJ đã đi vay mới thêm 7.800 tỷ đồng, cao hơn khoản vay của nhiều năm trước đó.﻿

Tuy nhiên, nửa đầu năm 2026 vừa qua, doanh nghiệp cũng chủ động trả nợ gốc trên 8.000 tỷ đồng. Qua đó, đưa tổng dư nợ tài chính tại cuối tháng 6/2026 của PNJ giảm nhẹ về 4.000 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn.

Về chi phí lãi vay, 2 quý đầu năm, vì đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy để phục vụ hoạt động kinh doanh PNJ đã chi 107 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Vay tín chấp nhiều ngân hàng ngoại quốc

Thuyết minh cho thấy trong hơn 7.800 tỷ đồng vay mới trong nửa đầu năm 2026, PNJ vay thêm hơn 3.100 tỷ từ VietinBank, gần 3.000 tỷ đồng bổ sung vốn từ Vietcombank.

Vì đã tất toán một phần trong kỳ nên đến cuối tháng 6/2026, dư nợ đi vay của PNJ tại VietinBank và Vietcombank lần lượt còn 928 tỷ và 1.424 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PNJ đã phát sinh vay mới thêm từ 3 ngân hàng ngoại quốc, lần lượt là Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank (Thái Lan) 44 tỷ đồng và Ngân hàng The Siam Commercial Bank (Thái Lan) gần 46 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoản vay Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Hàn Quốc) 200 tỷ đồng.

Trước đó tại báo cáo quý I/2026, PNJ chỉ đang vay từ nhóm ngân hàng nước ngoài là Ngân hàng Woori, HSBC, và Keb Hana.

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Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2026.

Đối với Ngân hàng Á Châu (ACB), công ty đá quý này đã tất toán hết khoản vay gần 500 tỷ đồng. Nhà băng này là đối tác tín dụng lâu năm của PNJ.

Nhìn chung, đa số các ngân hàng đều cho PNJ vay theo hình thức tín chấp với lãi suất dao động từ 6,2% - 7,5%/năm. Trong khi đó khoản vay từ các ngân hàng quốc doanh là BIDV, VietinBank và Vietcombank đều có tài sản đảm bảo là hàng tồn kho (vàng bạc đá quý).

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