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Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng thế giới vượt mốc 4.500 USD, SJC tăng 3,8 triệu đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 20/8 tăng 167 USD/ounce lên 4.511 USD, kéo giá vàng miếng SJC tăng 3,8 triệu đồng/lượng, lên 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng 3,8 triệu đồng/lượng

Sáng 20/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên 19/8, giá vàng miếng tại 3 doanh nghiệp cùng tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 143-146 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 143,7-147,7 triệu đồng/lượng.

So với phiên 19/8, vàng nhẫn SJC tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Vàng nhẫn DOJI tăng 3,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 147,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng/lượng so với DOJI và 1,7 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.500 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 20/8 giao dịch ở mức 4.511 USD/ounce, tăng 167 USD/ounce so với mức 4.344 USD/ounce trong phiên sáng 19/8. Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá kim loại quý bật tăng trở lại và vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.370 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 143,4 triệu đồng/lượng. So với mức 138,1 triệu đồng/lượng của sáng 19/8, giá vàng thế giới tăng 5,3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 20/8 bật tăng mạnh, vượt mốc 4.500 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.444 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 67 USD/ounce, tương đương 1,5%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 219 USD/ounce, tương đương 5,3%.

Giá vàng bật tăng mạnh sau phiên giảm sâu, cho thấy lực mua quay lại khi thị trường còn nhiều biến động. Tuy nhiên, với mức tăng lớn chỉ sau một phiên, giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

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