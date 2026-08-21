Công an Thanh Hóa: 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào hệ thống bán lẻ PNJ

Công an Thanh Hóa xác định số kim cương buôn lậu trong đường dây xuyên quốc gia được Đặng Ngọc Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ PNJ.

Sáng 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi, Thảo đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên công ty P-Lab, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của P-Lab, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của P-Lab để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Đối với PNJ, Cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp với nhà đầu tư vào đầu tháng 7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu, có liên quan Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) không lọt vào hệ thống PNJ.

“Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định là 28.000 viên kim cương được nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến hệ thống của PNJ. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và tôi xin khẳng định lại một lần nữa”, bà Dung nói.

Người đứng đầu PNJ khẳng định doanh nghiệp kinh doanh kim cương thông qua nguồn nhập khẩu chính ngạch từ các nhà cung cấp quốc tế. Đồng thời, PNJ thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật và không thu mua kim cương trên thị trường trong nước.