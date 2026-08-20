Vietjet lập công ty con, chuyên bảo dưỡng tàu bay và dịch vụ kỹ thuật

Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến lập công ty con để chủ động hơn trong công tác bảo dưỡng đội tàu bay Vietjet, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không.

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa thông qua phương án góp vốn thành lập CTCP International Technical Services.

“Việc thành lập nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, gia tăng tính chủ động trong công tác bảo dưỡng đội tàu bay Vietjet, tối ưu chi phí hoạt động đồng thời từng bước mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong và ngoài nước”, Vietjet nêu lý do thành lập công ty.

Theo đó, Vietjet dự kiến góp 285 tỷ đồng, tương ứng 95% vốn điều lệ của doanh nghiệp mới.

Trước đó, HĐQT Vietjet cũng thông qua chủ trương góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay, đơn vị vận hành ví điện tử do hãng sở hữu 100% vốn. Sau khi hoàn tất, tổng vốn góp của Vietjet tại Galaxy Pay sẽ tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, gấp 6 lần ban đầu.

Khoản vốn bổ sung dự kiến được sử dụng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink, phục vụ hoạt động của hãng hàng không.

Vietjet đang khai thác đội tàu bay với mạng bay ngày càng mở rộng. Ảnh: Vietjet.

Về tình hình kinh doanh trong quý II, doanh thu thuần Vietjet đạt hơn 30.498 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 46% xuống 349 tỷ đồng.

Theo Vietjet, trong kỳ, doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động của biến động địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông làm giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ mở rộng mạng bay, gia tăng sản lượng vận chuyển và tiếp tục triển khai các giải pháp thương mại và tài chính đối với đội tàu bay nhằm tối ưu hiệu quả khai thác và tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Vietjet ghi nhận 51.535 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 1.372 tỷ đồng.