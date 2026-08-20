close Đăng nhập

Vietjet lập công ty con, chuyên bảo dưỡng tàu bay và dịch vụ kỹ thuật

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến lập công ty con để chủ động hơn trong công tác bảo dưỡng đội tàu bay Vietjet, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa thông qua phương án góp vốn thành lập CTCP International Technical Services.

“Việc thành lập nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, gia tăng tính chủ động trong công tác bảo dưỡng đội tàu bay Vietjet, tối ưu chi phí hoạt động đồng thời từng bước mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong và ngoài nước”, Vietjet nêu lý do thành lập công ty.

Theo đó, Vietjet dự kiến góp 285 tỷ đồng, tương ứng 95% vốn điều lệ của doanh nghiệp mới.

Trước đó, HĐQT Vietjet cũng thông qua chủ trương góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay, đơn vị vận hành ví điện tử do hãng sở hữu 100% vốn. Sau khi hoàn tất, tổng vốn góp của Vietjet tại Galaxy Pay sẽ tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, gấp 6 lần ban đầu.

Khoản vốn bổ sung dự kiến được sử dụng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink, phục vụ hoạt động của hãng hàng không.

dieulethumbnail-1609390127692.jpg
Vietjet đang khai thác đội tàu bay với mạng bay ngày càng mở rộng. Ảnh: Vietjet.

Về tình hình kinh doanh trong quý II, doanh thu thuần Vietjet đạt hơn 30.498 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 46% xuống 349 tỷ đồng.

Theo Vietjet, trong kỳ, doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động của biến động địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông làm giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ mở rộng mạng bay, gia tăng sản lượng vận chuyển và tiếp tục triển khai các giải pháp thương mại và tài chính đối với đội tàu bay nhằm tối ưu hiệu quả khai thác và tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Vietjet ghi nhận 51.535 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 1.372 tỷ đồng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Vietjet #VJC #chủ tịch Vietjet #Nguyễn Thị Phương Thảo

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

VikkiBankS có chủ tịch HĐQT mới

Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí. 

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

LPBank mang giải pháp ngân hàng số AI-First đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số với hai điểm nhấn là ứng dụng LPBank Plus và giải pháp Lộc Phát Shop, qua đó khẳng định những bước tiến trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Kỷ nguyên ngân hàng số thông minh: VPBank sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán toàn diện

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của ngành ngân hàng với mục đích mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và liền mạch hơn cho khách hàng. VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số với Tap&Pay, Pay by Account, Neo Accept, thanh toán QR và thẻ tín dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng tầm trải nghiệm số cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Ngân hàng nào "ôm" nhiều nợ xấu nhất?

Nợ xấu tại 27 ngân hàng đã vượt 310.000 tỷ đồng. Một số nhà băng đang "ôm" những khoản nợ khổng lồ, trở thành áp lực đáng kể cho chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.