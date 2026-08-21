Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng thế giới giữ trên 4.500 USD, SJC tăng nhẹ

Giá vàng thế giới sáng 21/8 giữ trên 4.500 USD/ounce, trong khi giá vàng miếng SJC tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng 20/8.

Giá vàng SJC tăng nhẹ

Sáng 21/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 20/8, giá vàng miếng tại 3 doanh nghiệp cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Nếu so với giá chốt phiên chiều 20/8, mức tăng là 600.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua vào bán ra được SJC niêm yết ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144-148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 143,9-147,9 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 20/8, vàng nhẫn SJC tăng 100.000 đồng/lượng, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 148 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 1,9 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 21/8 giao dịch ở mức 4.513 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức 4.511 USD/ounce trong phiên sáng 20/8. Giá kim loại quý tiếp tục duy trì trên vùng 4.500 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.310 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 143,2 triệu đồng/lượng. So với mức 143,4 triệu đồng/lượng của sáng 20/8, giá vàng thế giới quy đổi giảm 200.000 đồng/lượng, chủ yếu do tỷ giá USD/VND giảm.

Giá vàng thế giới sáng 21/8 duy trì trên vùng 4.500 USD/ounce sau nhịp tăng mạnh trước đó. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.316 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 197 USD/ounce, tương đương 4,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng khoảng 440 USD/ounce, tương đương 10,8%.

Giá vàng đang giữ ở vùng cao sau khi tăng mạnh trong phiên trước. Tuy nhiên, biên độ biến động vẫn lớn, do thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.