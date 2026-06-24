Chứng khoán Việt Nam chưa lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI

MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng trong đợt đánh giá phân loại thị trường năm 2026.

Rạng sáng 24/6 theo giờ Việt Nam, MSCI công bố kết quả rà soát phân loại thị trường thường niên năm 2026 (Annual market classification review 2026).

Tuy nhiên, tổ chức không nhắc tới Việt Nam trong phần đánh giá các thị trường có khả năng thay đổi phân hạng. Điều này đồng nghĩa Việt Nam tiếp tục chưa được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng (Watch List) từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 6/2026.

Kết quả này không gây nhiều bất ngờ sau Báo cáo Đánh giá Khả năng Tiếp cận Thị trường Toàn cầu năm 2026 (Global Market Accessibility Review 2026) được MSCI công bố trước đó vào ngày 19/6.

Trong báo cáo này, MSCI ghi nhận Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cải cách thị trường vốn, gồm mô hình giao dịch qua nhà môi giới toàn cầu, việc thành lập công ty đối tác bù trừ trung tâm (CCP), lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh và các thay đổi liên quan đến room ngoại.

Tuy nhiên, các nút thắt trọng yếu vẫn còn ở nhiều nhóm tiêu chí như giới hạn sở hữu nước ngoài, room ngoại, quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài, ngoại hối, thông tin, thanh toán - bù trừ, cho vay chứng khoán và bán khống.

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn Watch List của MSCI. Ảnh minh hoạ.

Trong báo cáo lần này, Hàn Quốc tiếp tục được giữ nguyên trong nhóm thị trường mới nổi (Emerging Market), bất chấp kỳ vọng nước này có thể sớm được đưa vào danh sách theo dõi để nâng hạng lên thị trường phát triển (Developed Market).

Theo đánh giá của MSCI, khả năng chuyển đổi của đồng Won trên thị trường ngoại hối quốc tế vẫn là rào cản lớn nhất. Dù giới chức Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp cải cách, tổ chức này cho biết các nhà đầu tư nước ngoài vẫn cho rằng những vướng mắc cốt lõi chưa được xử lý triệt để.

Ở chiều ngược lại, Indonesia tiếp tục bị kéo dài thời gian xem xét khi MSCI bày tỏ lo ngại về mức độ tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư quốc tế. Tổ chức này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả các biện pháp cải cách mà cơ quan quản lý Indonesia đang triển khai trước khi đưa ra quyết định vào tháng 11 tới.

MSCI đồng thời cảnh báo, nếu các nỗ lực cải thiện không mang lại kết quả như kỳ vọng, Indonesia có thể đối mặt với nhiều kịch bản, bao gồm cả nguy cơ bị hạ xuống nhóm thị trường cận biên (Frontier Market).