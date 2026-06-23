Cận cảnh loạt dự án bất động sản đang triển khai tại các khu đất đắc địa ở Đà Nẵng

Bất động sản
Quỹ đất của các “ông lớn” Vingroup, Sun Group, T&T đang ra sao?
Trong bối cảnh Vinhomes bất ngờ tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất, cuộc đua tích lũy giữa các đại gia vẫn chưa hạ nhiệt. Nếu Vingroup giữ vị thế số 1 thì Sun Group, T&T Group đang nổi lên là những cái tên tăng tốc mạnh nhất trong 2 năm qua.
Vì sao Nam Long và loạt doanh nghiệp địa ốc bị xử phạt?
Do sai phạm liên quan đến thời hạn đăng ký và nghĩa vụ công bố thông tin trái phiếu riêng lẻ khiến Nam Long, 2 thành viên của Hưng Thịnh cùng nhiều doanh nghiệp địa ốc bị xử phạt hành chính.
Thấy gì phía sau "kho đất" gần 50.000 ha và tuyên bố "đã đủ" của lãnh đạo Vinhomes?
Tuyên bố không tiếp tục mở rộng quỹ đất của Vinhomes thu hút sự quan tâm của thị trường. Đằng sau quyết định này là quỹ đất đã tiến sát 50.000 ha cùng chiến lược tập trung phát triển các đại đô thị trong nhiều năm tới.
Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến chấm dứt vụ kiện dai dẳng gần 1 thập kỷ
Mâu thuẫn này bắt đầu từ cuối năm 2017 khi Công ty Quốc Linh nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo liên quan đến tranh chấp nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các hợp đồng mua bán giữa hai bên.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ đạo Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam
Vinhomes sẽ không tiếp tục mở rộng quỹ đất tại Việt Nam theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Doanh nghiệp cho biết quỹ đất hiện có đủ để phát triển trong 5-7 năm tới và sẽ tập trung nâng cao chất lượng các dự án.
Giá chung cư Hà Nội đồng loạt giảm mạnh
Sau gần 2 năm tăng nóng, thị trường căn hộ Hà Nội đang xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh rõ nét. Không chỉ các dự án trung cấp, nhiều khu đô thị từng được xem là “điểm nóng” về giá cũng bắt đầu ghi nhận xu hướng giảm trên thị trường thứ cấp.
Lãnh đạo Coteccons lên tiếng về tác động của VinCons đến thị trường xây dựng
VinCons làm gia tăng cạnh tranh lao động và gây áp lực lên biên lợi nhuận, lãnh đạo Coteccons khẳng định doanh nghiệp vẫn giữ lợi thế nhờ văn hóa, môi trường làm việc và hệ thống quản trị.
Doanh nhân Trương Quang Minh và thực lực nhóm đầu tư mới tại AIC Mê Linh
Khi ông Trương Quang Minh chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT Bất động sản AIC hồi đầu năm 2026, hành trình đổi chủ kéo dài nhiều năm tại dự án AIC Mê Linh gần như đã đi đến hồi kết.
Khu đô thị AIC Mê Linh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giờ ra sao?
Phía sau dự án AIC Mê Linh quy mô gần 94 ha này là câu chuyện chuyển giao quyền sở hữu phức tạp, kéo dài từ hệ sinh thái AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sang nhóm doanh nghiệp có liên hệ mật thiết với R&H Group của ông Trương Quang Minh.
Giá trúng thầu tổ hợp pháo hoa Đà Nẵng cao hơn 30.000 đồng/m2 so với giá khởi điểm
Công ty TNHH Công viên Châu Á là đơn vị trúng đấu giá với giá trúng thầu 36.458.000 đồng/m2, tương đương hơn 1.750 tỷ đồng.
Hé lộ loạt doanh nghiệp cam kết xây gần 100.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM
13 đơn vị đã cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê từ nay đến năm 2030, giải quyết bài toán không gian sống cho người lao động ở TP.HCM.
Hé lộ 2 ngân hàng cấp vốn hơn 626.000 tỷ đồng cho siêu dự án Trục đại lộ sông Hồng
Sơ bộ tổng mức đầu tư của siêu dự án Trục đại lộ sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chiếm 85%, tương đương 626.418 tỷ đồng. Hiện có 2 ngân hàng quốc doanh được giao bảo đảm nguồn vốn hoặc làm đầu mối thu xếp vốn cho dự án.
Từ 2 giải thưởng quốc gia đến “DNA” hệ bất động sản T&T Group
Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II vừa gọi tên T&T Homes, thành viên của T&T Group ở hai hạng mục quan trọng: Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam và Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam dành cho T&T City Millennia.
Không còn lướt sóng, dòng tiền bất động sản đang dịch chuyển về đâu?
Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng và không còn chạy theo những cơn sốt ngắn hạn, lãnh đạo các doanh nghiệp cho biết dòng tiền bất động sản đang dịch chuyển về các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng, nhu cầu ở thực và dư địa tăng trưởng.
TS Lê Xuân Nghĩa: "Không có chuyện bất động sản sẽ đóng băng"
TS Lê Xuân Nghĩa nhận định thị trường bất động sản trong những năm tới sẽ không có chuyện đóng băng và tăng nóng trên diện rộng.
“Choáng” với tiến độ pháp lý các tòa căn hộ Sun Group tại Đà Nẵng
Trong bối cảnh thị trường BĐS ngày càng sàng lọc khắt khe, Sun Group liên tục khiến giới đầu tư “ngỡ ngàng” bằng những kỷ lục mới về tiến độ thi công và hoàn thiện pháp lý tại chuỗi dự án ven sông Hàn và khu Nam Đà Nẵng. Không chỉ củng cố niềm tin, tiến độ thần tốc này giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác tài sản cho thuê, tạo dòng tiền ngay lập tức.
Từ Vinhomes Central Park đến Vinhomes Sài Gòn Park: Cơ hội thứ hai cho dòng tiền miền Bắc
Thị trường bất động sản luôn có những cột mốc vàng son và thường chỉ xuất hiện một lần sau hàng chục năm. Đó là khi một dự án hội tụ tất cả những lợi thế đắt giá nhất, từ thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tại phía Nam, Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo nên một cơn sốt khiến nhà đầu tư cả nước đều phải chạy đua trước khi cơ hội hiếm có trong hàng thập kỷ khép lại.
Ngân hàng Nhà nước nới room cho vay bất động sản, doanh nghiệp nào được hưởng lợi?
3 nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn từ chính sách nới room tăng trưởng bất động sản gồm: bất động sản khu công nghiệp, ngân hàng, nhóm nhà ở xã hội.
KDI Group lập “cú đúp” tại giải thưởng Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026
Không chỉ được đánh giá cao ở chất lượng không gian sống, Vega City còn ghi dấu ấn với định hướng phát triển dài hạn khi đồng thời được vinh danh trong Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam và Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam.
Sợ lỡ cơ hội mua nhà phố TP.HCM giá hời trước 1/7, hàng nghìn người đặt chỗ ngay trên livestream
Phiên livestream “Đánh thức vùng đất mới Tây Bắc TP.HCM” tối 1/6 bùng nổ với 2.449 booking được xác lập chỉ sau một giờ đồng hồ. Ngoài sự hấp dẫn từ hạ tầng, tiện ích của siêu dự án đầu tiên ở Tây Bắc TP.HCM, sức hút này xuất phát từ việc toàn bộ giỏ hàng Vinhomes Sài Gòn Park sẽ chính thức tăng giá 1% từ 1/7. Do đó, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn đều muốn giành suất đặt chỗ ngay trên sóng trực tiếp trước khi “giờ G” điểm.