Cận cảnh loạt dự án bất động sản đang triển khai tại các khu đất đắc địa ở Đà Nẵng

Thị trường bất động sản luôn có những cột mốc vàng son và thường chỉ xuất hiện một lần sau hàng chục năm. Đó là khi một dự án hội tụ tất cả những lợi thế đắt giá nhất, từ thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tại phía Nam, Vinhomes Sài Gòn Park đang tạo nên một cơn sốt khiến nhà đầu tư cả nước đều phải chạy đua trước khi cơ hội hiếm có trong hàng thập kỷ khép lại.