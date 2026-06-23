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Cận cảnh loạt dự án bất động sản đang triển khai tại các khu đất đắc địa ở Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Loạt dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa ở Đà Nẵng như Nobu, The Landmark, The Estuary, Legend City đang được triển khai với tiến độ khác nhau, từ thi công phần thân đến hoàn thiện, bàn giao.

Một góc đô thị trung tâm Đà Nẵng.
Một góc đô thị trung tâm Đà Nẵng.
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Dự án Nobu Đà Nẵng (Nobu Hotel & Residences) là tổ hợp khách sạn 5 sao Nobu và căn hộ cao cấp Residences, do Liên doanh Sun Group và Nobu Hospitality (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư chưa được công bố, nhưng với vị trí đắc địa 2 mặt đường Võ Nguyên Giáp và Võ Văn Kiệt, nhìn ra biển Mỹ Khê, Nobu Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng cao cấp mới của bãi biển Mỹ Khê, thu hút khách quốc tế cao cấp và giới thượng lưu.
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Dự án có quy mô 25-28 tầng nổi, cùng tiện ích nhà hàng Nobu signature, rooftop bar, pool infinity và tiện ích cao cấp. Dự án được khởi công từ tháng 3/2026, hiện đã thi công đến tầng 11-13; dự kiến hoàn thành phần thô vào quý III/2027. Giá bán dao động từ 150 - 200 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí.
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Dự án The Legend City Đà Nẵng (hay còn gọi là Legend Tower) là dự án căn hộ cao cấp, do Công ty TNHH MTV VIPICO làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.
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Dự án gồm 2 tòa tháp cao 29 tầng nổi + 3 tầng hầm với tổng 648 căn hộ cao cấp, cùng giá bán dao động trung bình từ 110-170 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí.
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Dự án toạ lạc tại khu đất 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền, khu vực đầu cầu Rồng (phường An Hải). Dự án được khởi công từ tháng 2/2025, hiện dự án đang thi công tầng 5-6; dự kiến hoàn thành công trình vào quý IV/2027, bàn giao nhà vào quý I/2028.
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Dự án The Landmark Đà Nẵng (Landmark Tower Đà Nẵng) là dự án căn hộ cao cấp, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Landmark Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Dự án đã khởi công từ quý IV/2024, hiện đã thi công đến tầng 6-8; dự kiến hoàn thành phần thô vào quý IV/2027, hoàn thành và bàn giao vào Quý III/2028.
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Dự án toạ lạc tại khu đất kim cương 2 mặt tiền đường Bạch Đằng (phường Hải Châu) và đối diện Công viên APEC; dự án gồm 2 toà tháp cao 31 tầng và 39 tầng nổi, cùng 2 tầng hầm với khoảng 500 căn hộ nhà ở thương mại và 8 căn hộ ở kết hợp kinh doanh; giá bán bình quân dao động từ 180-250 triệu đồng/m2
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Dự án The Estuary Đà Nẵng gắn với tên tuổi Masterise Homes toạ lạc tại khu đô thị cầu Tiên Sơn (đường Trần Đăng Ninh, phường Hoà Cường), do Công ty CP Phát triển nhà Tuyên Sơn làm chủ đầu tư.
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Được định vị không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi để trải nghiệm với thiết kế đậm chất quốc tế, vận hành theo chuẩn Marriott 5 sao, với 2 tháp 40 tầng, gần 1.200 căn hộ (condos, shophouse, penthouse) trên khu đất 1,82 ha, vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào năm 2022, đến nay đã đi vào công tác hoàn thiện và dự kiến bàn giao vào Quý III/2026. Giá bán dao động từ 80-120 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí.
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Dự án HIYORI Aqua Tower (hay Chung cư Tháp Đại Dương) là dự án căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Bản do liên doanh Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng phát triển. Dự án tọa lạc tại lô số 03, khu A2-1, đường Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Dự án khởi công vào tháng 9/2024, đến nay đã xây dựng đến tầng 16, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào Quý II/2027.
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Dự án có quy mô dự án gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng số 202 căn hộ chuẩn Nhật. Giá bán dao động từ 70-90 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí.
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Dự án Capital Square 3 là phân khu thuộc đại đô thị Capital Square, tọa lạc trên diện tích khu đất rộng 6,14 ha mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), do Công ty TNHH Bất động sản SIH (thuộc Tập đoàn BRG) làm chủ đầu tư.
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Dự án bao gồm 7 khối căn hộ cao từ 24 đến 29 tầng + 2 tầng hầm; cung cấp khoảng 1.710 căn hộ cao cấp với pháp lý sở hữu lâu dài.
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Dự án khởi công vào tháng 9/2024, hiện đã xây dựng đến tầng 7-9 và dự kiến hoàn thành vào Quý I/2027, với giá bán dao động từ 70-120 triệu đồng/m2.
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Dự án Soleil Ánh Dương Đà Nẵng (hay Wyndham Soleil Đà Nẵng) là tổ hợp bất động sản cao cấp 5 sao do Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án toạ lạc tại giao lộ Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp (đối diện Công viên Biển Đông), với quy mô 1 tòa khách sạn và 3 tòa căn hộ Condotel cao từ 47-57 tầng; được khởi công từ năm 2016, cung cấp khoảng 3.000 căn hộ; giá bán dao động bình quân từ 70-150 triệu đồng/m2
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Tuy nhiên, đến nay chỉ có tổ hợp khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng được hoàn thành và đi vào vận hành; còn 3 khối nhà kia vẫn trong tình trạng án binh bất động khi hoàn thành phần thô.
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Dự án Dự án Đà Nẵng Times Square (tên phân khu căn hộ là FUTA Residence) là tổ hợp căn hộ, khách sạn và trung tâm thương mại do Công ty CP Kim Long Nam làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên khu đất rộng hơn 4.100 m2, 4 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp - Dương Đình Nghệ và Hồ Nghinh (phường An Hải).
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Dự án gồm 2 tòa tháp CT3 cao 24 tầng và CT7 cao 31 tầng, cung cấp khoảng 560 căn hộ với giá bán (thời điểm bán hàng) dao động từ 50 - 90 triệu đồng/m2 tùy thuộc vào vị trí. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới 1 toà được đưa vào vận hành, toà còn lại vẫn trong tình trạng bất động khi hoàn thành phần thô
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Dự án Peninsula Đà Nẵng là tổ hợp căn hộ cao cấp tọa lạc tại lô đất A2-1 đường Lê Văn Duyệt và Vân Đồn (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), với tổng diện tích hơn 7.167 m2. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư với quy mô 3 tầng hầm và 30 tầng nổi, cung cấp 941 căn hộ cao cấp với giá bán bình quân dao động 60-80 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Dự án khởi công vào Quý II/2024, hiện đã thi công đến tầng 27-28; dự kiến hoàn thành và bàn giao vào Quý III/2026.
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Dự án Marina Complex Đà Nẵng là tổ hợp đô thị và bến du thuyền cao cấp nằm ven sông Hàn; toạ lạc tại khu đất diện tích 11,7 ha trên đường Lê Văn Duyệt (phường Sơn Trà), do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng (thuộc Quốc Cường Gia Lai) làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ năm 2016, hoàn thành các khu nhà shophouse phía mặt tiền đường Lê Văn Duyệt thì dự án tạm ngưng. Đến tháng 3/2025, dự án đã tái khởi động lại và tháng 3/2026, dự án được UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn là bãi đất trống.
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Ngoài các dự án nói trên, phải kể đến các dự án ven sông Hàn của Sun Group tại Đà Nẵng tập trung vào phân khúc bất động sản cao cấp, sở hữu vị trí đắc địa dọc bờ sông Hàn gồm: Sun Symphony Residence, Sun Ponte Residence... đang trong giai đoạn hoàn thiện.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Bất động sản #Nobu #Legend City

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