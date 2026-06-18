Đãi ngộ “khủng” ở FPT và VNG: Sếp mỗi tháng nhận lương tiền tỷ, được mua cổ phiếu giá siêu rẻ

Bên cạnh mức lương hậu hĩnh, các nhà lãnh đạo ở FPT và VNG còn được hưởng đặc quyền mua cổ phiếu giá siêu rẻ thông qua chương trình ESOP.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của các doanh nghiệp công nghệ lớn ở Việt Nam như Tập đoàn FPT (Mã: FPT) hay Tập đoàn VNG (Mã: VNZ) đang hé lộ nhiều chi tiết thú vị. Đáng chú ý là mức thù lao cho dàn lãnh đạo, quản lý cấp cao của công ty được chi trả khá hậu hĩnh, thể hiện sự đãi ngộ tốt cho các nhân tài.

Tổng giám đốc VNG nhận gần 1,3 tỷ đồng/tháng

Trong năm 2025, VNG chi hàng chục tỷ đồng để trả thù lao, trợ cấp cho cán bộ chủ chốt. Đáng chú ý, lương của Tổng giám đốc VNG đang cao nhất trong đội ngũ lãnh đạo với gần 1,3 tỷ đồng/tháng, gấp hơn 2 lần các Phó tổng giám đốc điều hành (hơn 500 triệu đồng/tháng).

Về lương của Tổng giám đốc, giai đoạn 2023 – 2025, mức chi trả có xu hướng “đi lên”. Cụ thể, mức lương trung bình năm 2023 là hơn 550 triệu đồng/tháng, tăng lên gần 600 triệu đồng/tháng cho năm 2024 trước khi có sự bứt tốc vào năm ngoái.

Ông Kelly Yin Hon Wong - Tổng Giám đốc VNG.

Theo tìm hiểu, vào tháng 5/2025, ông Kelly Yin Hon Wong (quốc tịch Canada) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNG. Trước khi ngồi vào “ghế nóng”, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc VNG, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc VNG Games.

Về phía HĐQT trong năm 2025, Chủ tịch Lê Hồng Minh nhận được số tiền gần 7,6 tỷ đồng (tương đương 633 triệu đồng/tháng) và Phó Chủ tịch Vương Quang Khải nhận được số tiền gần 13,3 tỷ đồng (tương đương mỗi tháng nhận 1,1 tỷ đồng).

So sánh với năm trước đó, mức đãi ngộ cho dàn lãnh đạo cấp cao của VNG đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể trong năm 2024, ông Lê Hồng Minh chỉ nhận được số tiền hơn 7,1 tỷ đồng, ông Vương Quang Khải là hơn 6,5 tỷ đồng.

Thù lao dàn lãnh đạo cấp cao VNG trong năm 2025. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Ngoài nhận thù lao, VNG còn có chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nếu họ đạt được các chỉ tiêu đề ra. Ví dụ như hồi tháng 3, VNG phân phối gần 350.000 cổ phiếu cho người lao động với mức giá phát hành là 30.000 đồng/đơn vị, thấp hơn hàng chục lần so với thị giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường ở thời điểm đó.

Danh sách nhận ESOP không chỉ có nhân viên mà còn có nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty. Trong đó, ông Vương Quang Khải được phân bổ 23.333 cổ phiếu; ông Nguyễn Lê Thành - Phó Tổng giám đốc nhận 8.518 cổ phiếu; bà Trương Thị Thanh - Phó Tổng giám đốc nhận 7.481 cổ phiếu.

Cổ phiếu VNZ từng gây bão khi giao dịch UPCoM ngày 5/1/2023 với giá 240.000 đồng/đơn vị. Chỉ sau một tháng, mã này lập đỉnh lịch sử 1,35 triệu đồng/cổ phiếu, tăng 5,6 lần và trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong hơn hai thập kỷ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thăng hoa, thị giá VNZ biến động mạnh và giảm sâu. Kết phiên ngày 17/6, cổ phiếu này giao dịch ở mức 365.500 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, đây vẫn là một trong những cổ phiếu đắt đỏ trên sàn.

Diễn biến giá cổ phiếu VNZ từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Tổng Giám đốc FPT nhận hơn 4 tỷ đồng/năm

Về phía FPT, trong năm 2025, doanh nghiệp chi hơn 6,5 tỷ đồng cho các thành viên HĐQT. Trong đó Chủ tịch Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc và Uỷ viên HĐQT Đỗ Cao Bảo không nhận thù lao.

Không chỉ năm 2025, cả 3 người này cũng không nhận thù lao vào năm trước đó. Đây không phải điều gì quá xa lạ vì nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng làm điều tương tự như Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietcap Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài…

Quay trở lại với FPT, thành viên nhận mức thù lao lớn nhất HĐQT là ông Hiroshi Yokotsuka và ông Hampapur Rangadore Binod. 2 người này đều nhận hơn 2,6 tỷ đồng trong năm 2025, mức này đều tăng so với cùng kỳ.

Thù lao dàn lãnh đạo cấp cao FPT trong năm 2025. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Năm ngoái, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhận 4,42 tỷ đồng, tương đương mức thù lao năm 2024, cao hơn so với năm 2023 (4,4 tỷ đồng). Tính trung bình mỗi tháng trong năm 2025, vị lãnh đạo lĩnh gần 370 triệu đồng.

Về vị trí Phó Tổng giám đốc, mức thù lao trong năm 2025 cũng có sự phân hoá rõ rệt như ông Nguyễn Thế Phương nhận hơn 3,5 tỷ đồng, ông Phạm Minh Tuấn lĩnh gần 3 tỷ đồng.

Tương tự VNG, FPT cũng có chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP). Khi mới đây, doanh nghiệp công bố triển khai 2 kế hoạch ESOP gồm chương trình dành cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025 và chương trình dành cho đội ngũ quản lý cấp cao năm 2026.

FPT dự kiến phát hành 10,82 triệu cp ESOP tương đương khoảng 0,635% số cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, chương trình ESOP dành cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025 có quy mô 8,52 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 0,499%. Giá phát hành là 10.000 đồng/đơn vị, thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Đối với chương trình ESOP dành cho quản lý cấp cao năm 2026, FPT dự kiến phát hành 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,135% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cũng ở mức 10.000 đồng/đơn vị nhưng song thời gian hạn chế chuyển nhượng lên tới 10 năm.