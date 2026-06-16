Giá vàng SJC tiếp đà tăng phiên thứ 4 liên tiếp

Giá vàng miếng SJC sáng 16/6 niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 15/6.

Sáng 16/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 15/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 147,9-160,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng 15/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với ngày 15/6.

Giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/6 giao dịch ở mức 4.315 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 13,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục duy trì thế trận giằng co vững chắc trên nền giá cao, đưa giá vàng thế giới neo giữ ổn định phía trên ngưỡng tâm lý cốt lõi 4.315 USD/ounce. Sàn Kitco bảo toàn vững chắc thành quả bứt tốc hơn 2% từ phiên trước đó, trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế tạm thời trút bỏ được gánh nặng vĩ mô sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình lâm thời nhằm tái khơi thông huyết mạch hàng hải Eo biển Hormuz, trực tiếp triệt tiêu bóng ma lạm phát năng lượng vốn là cái cớ để các ngân hàng trung ương duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ gay gắt.

Theo các nguồn tin ngoại giao, hiệp định khung mang tính bước ngoặt này dự kiến sẽ được đại diện hai bên chính thức đặt bút ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày thứ Sáu tới (19/06). Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng khẳng định dòng chảy dầu thô từ vùng Vịnh sẽ ngay lập tức được khôi phục trạng thái tự do một khi thỏa thuận có hiệu lực. Mặc dù vậy, tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm diện rộng khi cả Washington và Tehran đều kiên quyết giữ kín toàn bộ văn bản của bản ghi nhớ (MoU), khiến giới đầu cơ quốc tế chưa dám mạnh tay giải ngân.

Cục diện thị trường càng trở nên ngột ngạt khi dòng tiền toàn cầu bắt đầu nín thở dõi theo loạt quyết định lập trường từ các định chế tài chính lớn trong tuần này. Trọng tâm đổ dồn vào cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự dẫn dắt của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Giới phân tích Phố Wall hiện đang đồng thuận tuyệt đối với kịch bản Fed sẽ chọn giải pháp giữ nguyên lãi suất điều hành để thẩm định các dữ liệu hạ nhiệt năng lượng, trước khi đưa ra các tín hiệu định hướng tiếp theo cho giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Giá bitcoin tăng 1,9%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 16/06/2026, giá Bitcoin giằng co quanh ngưỡng 65.359 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 1,4% trong 24 giờ qua. Đà giằng co này xuất hiện khi sự hứng khởi từ thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran bắt đầu chạm phải bức tường thận trọng của giới đầu cơ quốc tế.

So với mức giá của 7 ngày trước (62.840 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất vẫn giữ vững mức tăng thặng dư đạt 4%. Trục nâng đỡ ngắn hạn phía trên mốc 65.000 USD tiếp tục được bảo toàn nghiêm ngặt nhờ dòng vốn tổ chức (inflow) duy trì trạng thái ròng ổn định vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm 16,6% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.385 USD/BTC). Việc biên độ tổn thất chu kỳ 30 ngày tiếp tục được thu hẹp cho thấy thị trường đã đi qua giai đoạn giải chấp hoảng loạn và đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc danh mục.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 187 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.330 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.