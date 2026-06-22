PVN sắp nhận gần 1.400 tỷ đồng cổ tức từ công ty con

HĐQT Tổng Công ty Lọc hóa Dầu Việt Nam (Mã: BSR) chốt 12/8 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8. Thời gian chi trả dự kiến là 11/9.

Tỷ lệ thực hiện là 3%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 300 đồng. Với hơn 5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BSR cần chi hơn 1.500 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Theo Báo cáo thường niên 2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hiện sở hữu 92,13% vốn tại BSR. Với tỷ lệ nắm giữ này, PVN sẽ bỏ túi hơn 1.380 tỷ đồng cổ tức.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, BSR ghi nhận doanh thu 45.919 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 8.264 tỷ đồng, gấp gần 21 lần cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh quý I tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ diễn biến thuận lợi của giá dầu. Cụ thể, giá dầu thô Dated Brent tăng từ 66,80 USD/thùng trong tháng 1/2026 lên 103,89 USD/thùng vào tháng 3/2026. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2025, giá dầu lại giảm từ 79,23 USD/thùng xuống 72,60 USD/thùng vào tháng 3.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá sản phẩm và giá dầu thô trong quý I/2026 cũng cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đây là những yếu tố chính giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng mạnh.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 154.140 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.162 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp vượt xa kế hoạch lợi nhuận đặt ra chỉ sau ba tháng.