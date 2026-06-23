Oracle cắt giảm 13% nhân sự trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

Tổng số lượng nhân sự của tập đoàn điện toán đám mây Oracle đã ghi nhận mức sụt giảm 13%, tương đương với khoảng 21.000 nhân viên trong năm 2026. Quyết định thu hẹp quy mô lao động này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ Mỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động tái cơ cấu toàn diện quy trình vận hành kinh doanh, một phần xuất phát từ xu hướng ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động nội bộ.

Theo báo cáo thường niên vừa được công bố, doanh nghiệp này hiện chỉ còn duy trì tổng cộng 141.000 lao động tính đến cuối tháng 5, sụt giảm mạnh so với mức 162.000 nhân sự cùng kỳ năm ngoái. Để phục vụ cho chiến dịch cải tổ quy mô lớn này, doanh nghiệp đã phải chi trả khoản kinh phí bồi thường thôi việc và các chi phí phát sinh liên quan lên tới 1,84 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số của năm tài chính trước đó.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết những điều chỉnh lớn về mặt nhân sự này là phản ứng bắt buộc trước nhiều yếu tố tác động khác nhau, bao gồm những thay đổi trong bộ máy quản lý, cải tiến định hướng phát triển sản phẩm, giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu suất làm việc, chuyển dịch chiến dịch cốt lõi và các hoạt động mua bán sáp nhập.

Làn sóng sa thải quy mô lớn tại doanh nghiệp này cũng phản ánh một thực trạng chung đầy lo ngại đang diễn ra trên toàn cầu khi làn sóng trí tuệ nhân tạo bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường việc làm truyền thống, với hàng trăm doanh nghiệp công nghệ lớn nhỏ đã tiến hành cắt giảm hơn 119.000 lao động kể từ đầu năm đến nay. Từng bị coi là một thế lực nhỏ hơn trong ngành điện toán đám mây, doanh nghiệp này đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ trong những tháng gần đây thông qua việc ký kết các thỏa thuận xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ với OpenAI và Meta nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ là Amazon và Microsoft.

Tuy nhiên, khác biệt hoàn toàn với những gã khổng lồ công nghệ khác vốn có thể tự tài trợ cho các khoản đầu tư khổng lồ thông qua dòng tiền dồi dào từ hoạt động kinh doanh ổn định, doanh nghiệp này lại đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt tiền mặt và buộc phải liên tục phát hành các khoản nợ mới để duy trì guồng quay. Chính áp lực tài chính này đã khiến giá cổ phiếu của công ty sụt giảm khoảng 10% giá trị kể từ đầu năm đến nay. Phía doanh nghiệp cũng đưa ra dự báo rằng tổng chi phí đầu tư cơ bản ròng của họ sẽ rơi vào khoảng 70 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại, và để có đủ nguồn tài chính vận hành cho kế hoạch tham vọng này, họ sẽ phải huy động thêm 40 tỷ USD thông qua việc vay nợ và phát hành cổ phiếu mới ra thị trường đại chúng.

Theo Reuters