Vì sao Nam Long và loạt doanh nghiệp địa ốc bị xử phạt?

Do sai phạm liên quan đến thời hạn đăng ký và nghĩa vụ công bố thông tin trái phiếu riêng lẻ khiến Nam Long, 2 thành viên của Hưng Thịnh cùng nhiều doanh nghiệp địa ốc bị xử phạt hành chính.

Nam Long bị xử phạt 92,5 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Nam Long. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, Nam Long có 3 mã trái phiếu đăng ký, lưu ký không đúng thời hạn quy định. Cụ thể, mã trái phiếu NLGB2429001, công ty công bố thông tin kết quả chào bán ngày 20/6/2024, đăng ký, lưu ký ngày 7/8/2024.

Lô trái phiếu NLGB2427002, công bố thông tin kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024. Mã trái phiếu NLGB2427003, công bố thông tin kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra đối với 26 tổ chức phát hành trái phiếu, trong đó có Nam Long.

Theo kết luận, doanh nghiệp đã công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định, như thông tin cụ thể về mục đích phát hành, chưa nêu thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày dự kiến phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo không đầy đủ. Doanh nghiệp này chưa thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu hoặc đăng ký, lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn.

Đồng thời, Nam Long còn công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định; sử dụng số tiền thu được của một số mã trái phiếu không đúng với phương án đã được phê duyệt, công bố thông tin hoặc không đúng quy định pháp luật, chưa thực hiện đúng quy định; sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch sử dụng tiền đã công bố thông tin cho nhà đầu tư, vi phạm khác.

2 doanh nghiệp nhóm Hưng Thịnh bị “tuýt còi”

Gần đây, 2 doanh nghiệp nhóm Hưng Thịnh cũng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt. Cụ thể, CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn - thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh bị phạt 45 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị xử phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn còn bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Như vậy, Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn bị UBCKNN xử phạt tổng cộng 190 triệu đồng.

Trước đó, một thành viên khác của Tập đoàn Hưng Thịnh là CTCP Hưng Thịnh Investment cũng bị UBCKNN xử phạt với số tiền lên tới 290 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 45 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Phạt 92,5 triệu do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Investment bị phạt tiếp 60 triệu đồng vì hành vi thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được chấp thuận.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng vi phạm thời hạn công bố thông tin đối với hàng loạt tài liệu và bị xử phạt 92,5 triệu đồng.

Cùng bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin, hành chính còn có Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (bị phạt 92,5 triệu đồng).

Cụ thể, doanh nghiệp không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022…