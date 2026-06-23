"Liều thuốc bổ" World Cup 2026 có thể giúp GDP thế giới tăng thêm 45 tỷ USD

World Cup 2026 dự kiến thúc đẩy kinh tế toàn cầu, mang lại lợi ích lớn với dự đoán thúc đẩy tăng trưởng GDP lên đến 45 tỷ USD.

Các nhà phân tích cho rằng World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico không chỉ là "cỗ máy in tiền" của FIFA mà còn có thể trở thành một động lực đáng kể đối với kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia của Ngân hàng Mỹ Bank of America (BofA) dự báo, giải đấu kéo dài khoảng một tháng này sẽ giúp GDP toàn cầu tăng thêm khoảng 45 tỷ USD, trong đó riêng nền kinh tế Mỹ có thể được thêm 19 tỷ USD.

Ông Paul McIntyre, Giám đốc bộ phận giải pháp đa tài sản của Federated Hermes - tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư toàn cầu có trụ sở tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania - nhận định: "Xét từ góc độ kinh tế học, tất cả các hoạt động này đều là phần gia tăng thêm cho nền kinh tế. Theo logic đó, nó giống như tái hiện một lần nữa 'hiệu ứng Taylor Swift'".

Ông lấy ví dụ về tác động kinh tế từ các chuyến lưu diễn và việc phát hành album của siêu sao nhạc pop Mỹ Taylor Swift. Theo ông, Mỹ và các quốc gia láng giềng sẽ thu được nguồn lợi lớn từ World Cup, không chỉ từ vé xem các trận đấu mà còn từ vé máy bay, hàng lưu niệm, khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhiều lĩnh vực liên quan khác.

Tuy nhiên, ông cho rằng ngay cả dự báo này vẫn có thể đánh giá thấp tác động kinh tế tiềm năng của World Cup 2026.

Người Mỹ có thể chi tiêu thêm 32 tỷ USD nhờ World Cup

Theo ước tính của BofA, World Cup 2026 sẽ giúp chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng thêm khoảng 32 tỷ USD.

Để so sánh, năm 2024, Nomura Holdings - tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư lớn nhất Nhật Bản - từng ước tính chặng diễn đầu tiên tại Mỹ của chuyến lưu diễn “The Eras Tour” của Taylor Swift đã thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng tăng khoảng 5 tỷ USD.

Khác với một buổi hòa nhạc chỉ diễn ra trong một hoặc hai đêm tại một thành phố, World Cup kéo dài nhiều tuần và thu hút hàng triệu người hâm mộ, nhà tài trợ, đội ngũ truyền thông, vận động viên và nhân viên phục vụ.

Riêng khu vực New York và New Jersey, FIFA dự kiến World Cup sẽ tạo ra khoảng 3,3 tỷ USD giá trị kinh tế, đồng thời hỗ trợ khoảng 26.000 việc làm ở hai bên bờ sông Hudson.

World Cup cũng là "đại tiệc" của truyền thông và cá cược

Bên cạnh du lịch và tiêu dùng, World Cup 2026 còn được xem là một sự kiện truyền thông và cá cược quy mô lớn.

Theo tạp chí tài chính, đầu tư và kinh doanh nổi tiếng Barron's của Mỹ, World Cup năm nay có thể trở thành sự kiện thể thao được đặt cược nhiều nhất trong lịch sử.

Dữ liệu từ nền tảng thị trường dự đoán Polymarket cho thấy, tính đến ngày 19/6, người dùng đã đặt cược khoảng 2,7 tỷ USD vào các dự đoán liên quan đến đội tuyển vô địch World Cup.

Theo diễn biến trên thị trường dự đoán, bốn ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch là: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ chỉ được thị trường đánh giá có khoảng 2% cơ hội đăng quang.

Theo UDN